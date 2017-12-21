На Львівщині військові потрапили в смертельну аварію





ДТП трапилася сьогодні, 10 січня, о 5:20, – повідомляють на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.



Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події, водія з важкими травмами доставлено до реанімаційного відділення Новояворівської районної лікарні.



На місці події працюють органи військової служби правопорядку та підрозділи національної поліції. Триває слідство, причини ДТП з’ясовуються.

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