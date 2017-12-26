Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 січня
10 січень, 20:00
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень – +1…+2. Вітер південний і південно-східний, 2-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень – +1…+2. Вітер південний і південно-східний, 2-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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