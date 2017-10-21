У Луцьку показали, якою має бути справжня любов. ФОТО

Вихованці недільної школи при Свято-Покровському кафедральному храмі показали різдвяну виставу для дітей про жертовну любов.Святкове дійство «Щасливе Різдво» відбулося сьогодні, 10 січня, у Палаці культури міста Луцька.Перед початком дійства виступив ієромонах«Друзі, ми з вами зібралися вже не вперше і в такій кількості в цьому залі для того, щоб побачити хорошу виставу і полюбити Христа, полюбити Церкву Господню, бути справжніми християнами. Кожна вистава, яку ми показуємо, показує християнські чесноти, вона показує, які ми повинні бути насправді. Євангелія каже любити, а як любити – показують наші вистави», - сказав він та побажав діткам бути справжніми християнами.«Ми вже вкотре маємо можливість посередництвом казки подорожувати з волхвами з Далекого Сходу до печери Христа Спасителя. Посередництвом цієї казки почути ангельський голос, котрий прославляв новонародженого Господа. І посередництвом казки ви сьогодні згадаєте слова самого Господа: «Будьте, як діти, бо таких є Царство Небесне». Простота, віра, любов дітей повинна сколихнути сьогодні нас дорослих стати кращими, чеснішими, добрішими і через віру й надію досягнути найвищої чесноти – любові один до одного», - наголосив духівник недільної школи при Свято-Покровському кафедральному храмі, священикДітям показали невеличку виставу, а у перервах між діями їх розважали аніматори у костюмах сніговиків. Також лунало багато колядок та вітань з Різдвом Христовим.Сюжет п’єси – історія про 6-річну дівчинку Варю, яка живе без тата і в якої захворіла мама. У Святвечір, напередодні свого Дня народження, вона намагається продати свою найбільшу цінність, ляльку, щоб купити мамі ліки й тепле покривало. Нікому не потрібна ця іграшка, проте дівчинка не опускає руки. Згодом вона домовляється за публікацію в газеті оголошення про продаж ляльки і залишає свою цінність у редакції для майбутнього покупця. Врешті її велика любов до матері розчулює людей, і стається диво: в домівку Варі зовсім чужі люди приносять ялинку, подарунки, тепле покривало і повертають назад її улюблену ляльку.Один із персонажів вистави зазначив, що дуже важливо, аби в кожної людини було своє щасливе Різдво.Після завершення свята усі діти отримали солодощі.