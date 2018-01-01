Власник ділянки-сміттєвалища переховується від муніципалів

Луцькі муніципали знайшли власника земельної ділянки на вулиці Гнідавській, 18, яка засмічена будівельним сміттям. Ним виявивсяПро це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.Чоловік переховується від інспекторів та робить все можливе, аби не отримати адміністративний протокол. За місцем проживання він вже третій день не відчиняє двері, хоча шум в квартирі дає підстави стверджувати, що там хтось є.Разом з тим, інспекторам департаменту муніципальної варти вдалося телефоном поспілкуватися з його ймовірною співмешканкою. Вона повідомила, що з громадянином Гондаруком не спілкується. Каже, що він не в Україні. Однак про засмічену ділянку знає. Розповідає, що на землі планується будівництво, а засмітили територію невідомі люди.Власники ділянки отримали повідомлення про необхідність її обгородження.Від зустрічі та надання контактних даних свого співмешканця жінка відмовилась, тому муніципалам довелося залишили припис про прибирання будівельного сміття з земельної ділянки на вулиці Гнідавській, 18 в двері місця проживання.В разі невиконання даного припису, на порушника все таки складуть адміністративний протокол.