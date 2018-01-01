Власник ділянки-сміттєвалища переховується від муніципалів
10 січень, 21:33
Луцькі муніципали знайшли власника земельної ділянки на вулиці Гнідавській, 18, яка засмічена будівельним сміттям. Ним виявився Сергій Гондарук.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Чоловік переховується від інспекторів та робить все можливе, аби не отримати адміністративний протокол. За місцем проживання він вже третій день не відчиняє двері, хоча шум в квартирі дає підстави стверджувати, що там хтось є.
Разом з тим, інспекторам департаменту муніципальної варти вдалося телефоном поспілкуватися з його ймовірною співмешканкою. Вона повідомила, що з громадянином Гондаруком не спілкується. Каже, що він не в Україні. Однак про засмічену ділянку знає. Розповідає, що на землі планується будівництво, а засмітили територію невідомі люди.
Власники ділянки отримали повідомлення про необхідність її обгородження.
Від зустрічі та надання контактних даних свого співмешканця жінка відмовилась, тому муніципалам довелося залишили припис про прибирання будівельного сміття з земельної ділянки на вулиці Гнідавській, 18 в двері місця проживання.
В разі невиконання даного припису, на порушника все таки складуть адміністративний протокол.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Чоловік переховується від інспекторів та робить все можливе, аби не отримати адміністративний протокол. За місцем проживання він вже третій день не відчиняє двері, хоча шум в квартирі дає підстави стверджувати, що там хтось є.
Разом з тим, інспекторам департаменту муніципальної варти вдалося телефоном поспілкуватися з його ймовірною співмешканкою. Вона повідомила, що з громадянином Гондаруком не спілкується. Каже, що він не в Україні. Однак про засмічену ділянку знає. Розповідає, що на землі планується будівництво, а засмітили територію невідомі люди.
Власники ділянки отримали повідомлення про необхідність її обгородження.
Від зустрічі та надання контактних даних свого співмешканця жінка відмовилась, тому муніципалам довелося залишили припис про прибирання будівельного сміття з земельної ділянки на вулиці Гнідавській, 18 в двері місця проживання.
В разі невиконання даного припису, на порушника все таки складуть адміністративний протокол.
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