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Ще одного підозрюваного у вбивстві Литкіної затримали у Словенії

Ще одного підозрюваного у вбивстві Литкіної затримали у Словенії
У Словенії затримали Максима Терлецького, якого підозрюють у резонансному вбивстві на Волині.

Про це повідомляє Радар.

Цю інформацію у Ковельському окружному суді підтвердив прокурор Сергій Самчук – представник обвинувачення у кримінальній справі про вбивство 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська.

За інформацією видання, нині вирішується питання про екстрадицію Терлецького в Україну.

Довідково:

Максим Терлецький проживає з матір’ю у Словенії. Влітку 2016-го приїздив у Нововолинськ до родичів, мешкав по сусідству з Катериною Литкіною. Раніше мав із нею романтичні стосунки.

Тіло замордованої Каті на териконі закинутої шахти виявив батько – аж на десятий день після її зникнення. Там, на териконі, неподалік від свого будинку, вона колись зустрічалася з Максимом.

Терлецького та його двоюрідного брата Назара Статочнюка обвинувачують у вбивстві цієї дівчини, скоєному в ніч проти 2 серпня 2016 року.

Статочнюк під вартою перебуває майже півтора року, сидить у луцькому СІЗО, а судять його у Ковелі. Має аж двох адвокатів.

Захищати ж Терлецького зголосився відомий луцький адвокат Ковальов.


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Теги: вбивство, Катерина Литкіна
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