Ще одного підозрюваного у вбивстві Литкіної затримали у Словенії
Сьогодні, 00:08
У Словенії затримали Максима Терлецького, якого підозрюють у резонансному вбивстві на Волині.
Про це повідомляє Радар.
Цю інформацію у Ковельському окружному суді підтвердив прокурор Сергій Самчук – представник обвинувачення у кримінальній справі про вбивство 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська.
За інформацією видання, нині вирішується питання про екстрадицію Терлецького в Україну.
Довідково:
Максим Терлецький проживає з матір’ю у Словенії. Влітку 2016-го приїздив у Нововолинськ до родичів, мешкав по сусідству з Катериною Литкіною. Раніше мав із нею романтичні стосунки.
Тіло замордованої Каті на териконі закинутої шахти виявив батько – аж на десятий день після її зникнення. Там, на териконі, неподалік від свого будинку, вона колись зустрічалася з Максимом.
Терлецького та його двоюрідного брата Назара Статочнюка обвинувачують у вбивстві цієї дівчини, скоєному в ніч проти 2 серпня 2016 року.
Статочнюк під вартою перебуває майже півтора року, сидить у луцькому СІЗО, а судять його у Ковелі. Має аж двох адвокатів.
Захищати ж Терлецького зголосився відомий луцький адвокат Ковальов.
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Про це повідомляє Радар.
Цю інформацію у Ковельському окружному суді підтвердив прокурор Сергій Самчук – представник обвинувачення у кримінальній справі про вбивство 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська.
За інформацією видання, нині вирішується питання про екстрадицію Терлецького в Україну.
Довідково:
Максим Терлецький проживає з матір’ю у Словенії. Влітку 2016-го приїздив у Нововолинськ до родичів, мешкав по сусідству з Катериною Литкіною. Раніше мав із нею романтичні стосунки.
Тіло замордованої Каті на териконі закинутої шахти виявив батько – аж на десятий день після її зникнення. Там, на териконі, неподалік від свого будинку, вона колись зустрічалася з Максимом.
Терлецького та його двоюрідного брата Назара Статочнюка обвинувачують у вбивстві цієї дівчини, скоєному в ніч проти 2 серпня 2016 року.
Статочнюк під вартою перебуває майже півтора року, сидить у луцькому СІЗО, а судять його у Ковелі. Має аж двох адвокатів.
Захищати ж Терлецького зголосився відомий луцький адвокат Ковальов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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