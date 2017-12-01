Ще одного підозрюваного у вбивстві Литкіної затримали у Словенії

Максима Терлецького, якого підозрюють у резонансному вбивстві на Волині.



Про це повідомляє



Цю інформацію у Ковельському окружному суді підтвердив прокурор Сергій Самчук – представник обвинувачення у кримінальній справі про вбивство 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська.



За інформацією видання, нині вирішується питання про екстрадицію Терлецького в Україну.



Довідково:



Максим Терлецький проживає з матір’ю у Словенії. Влітку 2016-го приїздив у Нововолинськ до родичів, мешкав по сусідству з Катериною Литкіною. Раніше мав із нею романтичні стосунки.



Тіло замордованої Каті на териконі закинутої шахти виявив батько – аж на десятий день після її зникнення. Там, на териконі, неподалік від свого будинку, вона колись зустрічалася з Максимом.



Терлецького та його двоюрідного брата Назара Статочнюка обвинувачують у вбивстві цієї дівчини, скоєному в ніч проти 2 серпня 2016 року.



Статочнюк під вартою перебуває майже півтора року, сидить у луцькому СІЗО, а судять його у Ковелі. Має аж двох адвокатів.



Захищати ж Терлецького зголосився відомий луцький адвокат Ковальов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словенії затримали, якого підозрюють у резонансному вбивстві на Волині.Про це повідомляє Радар Цю інформацію у Ковельському окружному суді підтвердив прокурор– представник обвинувачення у16-річноїз Нововолинська.За інформацією видання, нині вирішується питання про екстрадицію Терлецького в Україну.Максим Терлецький проживає з матір’ю у Словенії. Влітку 2016-го приїздив у Нововолинськ до родичів, мешкав по сусідству з Катериною Литкіною. Раніше мав із нею романтичні стосунки.Тіло замордованої Каті на териконі закинутої шахти виявив батько – аж на десятий день після її зникнення. Там, на териконі, неподалік від свого будинку, вона колись зустрічалася з Максимом.Терлецького та його двоюрідного братаобвинувачують у вбивстві цієї дівчини, скоєному в ніч проти 2 серпня 2016 року.Статочнюк під вартою перебуває майже півтора року, сидить у луцькому СІЗО, а судять його у Ковелі. Має аж двох адвокатів.Захищати ж Терлецького зголосився відомий луцький адвокат Ковальов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію