У Чорнобилі збудували нову електростанцію





Про це повідомляють



«Країна готова запустити першу сонячну станцію, щоб відновити покинуту територію. Нова мегаватна електростанція розташована на відстані лише сотні метрів від нового «саркофагу» – гігантського металевого купола, що герметизує залишки Чорнобильської аварії 1986 року», – йдеться у повідомленні.



За словами голови українсько-німецької компанії Solar Chornobyl Євгена Варягіна, сонячна електростанція може покрити потреби села середнього розміру або близько 2000 квартир.



На будівництво витрачено 1 мільйон євро. Близько 3800 фотоелектричних панелей розміщено на площі 1,6 га.



Очікується, що інвестиції будуть повернуті протягом семи років.



До слова, інвесторам було запропоновано близько 2500 га територій Зони відчуження для потенційного будівництва сонячних електростанцій у Чорнобилі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чорнобильській зоні відчуження впродовж кількох тижнів відкриють першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт.Про це повідомляють Факти ICTV з посиланням на інформаційне агентство AFP.«Країна готова запустити першу сонячну станцію, щоб відновити покинуту територію. Нова мегаватна електростанція розташована на відстані лише сотні метрів від нового «саркофагу» – гігантського металевого купола, що герметизує залишки Чорнобильської аварії 1986 року», – йдеться у повідомленні.За словами голови українсько-німецької компанії Solar Chornobyl, сонячна електростанція може покрити потреби села середнього розміру або близько 2000 квартир.На будівництво витрачено 1 мільйон євро. Близько 3800 фотоелектричних панелей розміщено на площі 1,6 га.Очікується, що інвестиції будуть повернуті протягом семи років.До слова, інвесторам було запропоновано близько 2500 га територій Зони відчуження для потенційного будівництва сонячних електростанцій у Чорнобилі.

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