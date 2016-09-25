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Вбивство Ноздровської: опублікували записку-зізнання підозрюваного

Вбивство Ноздровської: опублікували записку-зізнання підозрюваного
У розпорядженні журналістів опинилася записка, яку підозрюваний в убивстві Ірини Ноздровської написав уже після затримання.

Записку Юрій Россошанський адресував своїй дочці Юлії, - пише Обозреватель.

Наводимо повний текст:

"Юлю, дочю, не переживай. Я закритий. Побачимося дуже не скоро. Бережи матусю, Юлю, Дмитрику передачі з мамою носіть. Мені не треба. Я за вас буду молитися. Буду сподіватися на 116 статтю. Цілую, люблю. Ваш татко. Допомагай матусі!!! Цілую Марка. Він уже виросте, коли я повернуся.

Я це зробив тільки для того, щоб вам спокійно було. Це в стані, коли терпіти було все нестерпно.

Приховувати я нічого не міг. Зробив це ввечері, коли вийшла з автобуса, кричала мені: "Вбивця", ось я і зірвався.

Ніхто не знав, я нікому, ні тобі, ні мамі, нікому не говорив. Ще раз прости, якщо щось не так ".

Вбивство Ноздровської: опублікували записку-зізнання підозрюваного
Вбивство Ноздровської: опублікували записку-зізнання підозрюваного
Вбивство Ноздровської: опублікували записку-зізнання підозрюваного


Судячи з усього, саме про цю записці заявив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін під час брифінгу 10 січня.

"Ця записка була написана в присутності співробітників поліції, про те, що він визнає свою провину, про те, що він кається, про те, що він приносить вибачення перед своєю сім'єю. Ця записка була передана дружині", - повідомив Аброськін.

У записці Россошанський каже, що сподівається на ст. 116 КК України (Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Однак підозру Юрію Россошанському пред'явлено за ч 1. ст 115 (Умисне вбивство).

Раніше в інтерв'ю Ольга Россошанская розповідала про іншу - в якій нібито її чоловік заявив, що має намір взяти провину у вбивстві Ноздровської на себе, оскільки його родина стала об'єктом цькування. Правоохоронці стверджували, що не бачили цієї записки.


63-річний Юрій Россошанський був затриманий правоохоронцями 7 січня. У село Демидів Вишгородського району родина переїхала з Києва кілька років тому після смерті матері Ольги Россошанської. У пари двоє дітей - Дмитро та Юлія.

У вересні 2015 року Дмитро Россошанський збив на смерть молодшу сестру Ірини Ноздровської - Світлану Сапатинську.


Ноздровська більше двох років добивалася справедливого вироку. 27 грудня 2017 року відбулося судове засідання в Апеляційному суді, а 29 грудня стало відомо про зникнення Ірини.

1 січня тіло було виявлено в річці Козка біля села Демидів, в якому жила і вона з рідними, і сім'я Россошанський. Ірині завдали більше десяти ножових поранень.

Вбивство юриста Ірини Ноздровської викликало колосальний резонанс не тільки серед українців, а й за кордоном.

Адвокати сім'ї Ноздровських вважають, що поліціянти затримали не того, хто насправді винен у вбивстві і звернулися до суду через недопуск до матеріалів слідства. Водночас правоохоронці стверджують, що під час проведення слідчого експерименту і допиту підозрюваного були встановлені всі деталі вбивства.

9 січня суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ноздровської Юрію Россошанському - арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

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Теги: підозрюваний, вбивство, Ноздровська
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