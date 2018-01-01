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Як у Луцьку військові колядували в будівельників. ФОТО

Як у Луцьку військові колядували в будівельників. ФОТО
Оркестр місцевої військової частини №1141 Національної гвардії у місті Луцьку продовжує вітати лучан з різдвяними святами.

9 грудня колектив завітав до БК «Інвестор», - пише Перший.

16 військовослужбовців привітали персонал будівельної компанії та виконали давні українські колядки. «Небо і земля», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі», «У Вифлиємі нині новина» навіяли теплу домашню атмосферу.


«Наш оркестр зародився ще 1999-ого року. На початку діяльності ми щорічно вітали весь особовий склад. Згодом з’явилася ідея вітати з Різдвом інші військові частини, організації та установи. Ми несемо людям радість – це найголовніше!» – розповідає начальник оркестру, військовий диригент, майор Віктор Лучинець.

«Я міхоноша – гарний, приємний та завжди хороший. У мене мішок на хліб і до хліба», – завіншував один із військових, жартома натякаючи на «винагороду» за колядки.

Наприкінці вітання військові виконали традиційне українське «Многая літа» та побажали колективу БК «Інвестор» процвітання у їхній нелегкій та відповідальній справі.


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Теги: БК Інвестор, Різдво
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