Відпустка в АТО: як волинський нардеп провів свята





Про це свідчать фото на його сторінці в мережі Facebook, та пости побратимів зі Сходу, - пише



Сам нардеп відзначає, що часто приїжджає до хлопців на Схід і старається допомогти. “Не можу спокійно спати в теплій квартирі, розуміючи, що хлопці мерзнуть в окопах. Треба підтримувати наших. Бо стоять на передовій не заради себе, а задля всієї країни. Ідейних людей не так багато, але слава і честь справжнім патріотам. Багато людей не розуміють моїх вчинків, але таким я кажу, що якщо б вони пройшли ті гарячі точки 2014 року, то зрозуміли б мої вчинки. Тому роблю те, що можу і їду туди, де частинка мене”, – відзначив в коментарі Ігор Лапін.



Військовий, який зараз перебуває на Сході, на сторінці нардепа у Facebook теж залишив пост про приїзд Ігоря Лапіна: “Всем фейсбучным воинам и пустословам на заметку, полевой командир Айдара-2014 года, в нынешнее время народный депутат Украины, Игорь “Зола” регулярно приезжает на передовую к своему батальону где бы он не находился, без пиара по тихому. Игорь спасибо, что не забываешь за свой батальон!” (ред. – залишаємо пост без перекладу).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічну відпустку нардеп Лапін провів в АТО.Про це свідчать фото на його сторінці в мережі Facebook, та пости побратимів зі Сходу, - пише ВАР Сам нардеп відзначає, що часто приїжджає до хлопців на Схід і старається допомогти. “Не можу спокійно спати в теплій квартирі, розуміючи, що хлопці мерзнуть в окопах. Треба підтримувати наших. Бо стоять на передовій не заради себе, а задля всієї країни. Ідейних людей не так багато, але слава і честь справжнім патріотам. Багато людей не розуміють моїх вчинків, але таким я кажу, що якщо б вони пройшли ті гарячі точки 2014 року, то зрозуміли б мої вчинки. Тому роблю те, що можу і їду туди, де частинка мене”, – відзначив в коментарі Ігор Лапін.Військовий, який зараз перебуває на Сході, на сторінці нардепа у Facebook теж залишив пост про приїзд Ігоря Лапіна: “Всем фейсбучным воинам и пустословам на заметку, полевой командир Айдара-2014 года, в нынешнее время народный депутат Украины, Игорь “Зола” регулярно приезжает на передовую к своему батальону где бы он не находился, без пиара по тихому. Игорь спасибо, что не забываешь за свой батальон!” (ред. – залишаємо пост без перекладу).

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