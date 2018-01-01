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У Ковелі виявили наркопритон

У Ковелі виявили наркопритон
У Ковелі в одному з будинків, у якому знаходиться комп'ютерний клуб «Arena», невідомі організували так званий «наркопритон».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Ігор Михайлович, - пише Район.Ковель.

Він опублікував фото першого поверху будинку, у якому знаходиться комп'ютерний клуб «Arena».

«Косачів 8, притон клуб Арена», – йдеться на у дописі.

Окрім обдертих стін і брудної підлоги, на фото можна побачити сміття, пляшки від випитого алкоголю, які залишають відвідувачі клубу на підвіконні і сходинках.

Нагадаємо, що восени минулого року вже публікували «безлад» біля комп'ютерного клубу. Також, адвокат Геннадій Півень планував підготувати заяву у компетентні органи для закриття цього «нарко-притону».
У Ковелі виявили наркопритон
У Ковелі виявили наркопритон
У Ковелі виявили наркопритон
У Ковелі виявили наркопритон

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Теги: Ковель, наркопритон
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