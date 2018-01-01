У Ковелі виявили наркопритон





Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Ігор Михайлович, - пише



Він опублікував фото першого поверху будинку, у якому знаходиться комп'ютерний клуб «Arena».



«Косачів 8, притон клуб Арена», – йдеться на у дописі.



Окрім обдертих стін і брудної підлоги, на фото можна побачити сміття, пляшки від випитого алкоголю, які залишають відвідувачі клубу на підвіконні і сходинках.



Нагадаємо, що восени минулого року вже публікували «безлад» біля комп'ютерного клубу. Також, адвокат Геннадій Півень планував підготувати заяву у компетентні органи для закриття цього «нарко-притону».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в одному з будинків, у якому знаходиться комп'ютерний клуб «Arena», невідомі організували так званий «наркопритон».Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Ігор Михайлович, - пише Район.Ковель Він опублікував фото першого поверху будинку, у якому знаходиться комп'ютерний клуб «Arena».«Косачів 8, притон клуб Арена», – йдеться на у дописі.Окрім обдертих стін і брудної підлоги, на фото можна побачити сміття, пляшки від випитого алкоголю, які залишають відвідувачі клубу на підвіконні і сходинках.Нагадаємо, що восени минулого року вже публікували «безлад» біля комп'ютерного клубу. Також, адвокатпланував підготувати заяву у компетентні органи для закриття цього «нарко-притону».

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