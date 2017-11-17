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Волиняни боргують за газ понад 450 мільйонів гривень

Волиняни боргують за газ понад 450 мільйонів гривень
Цьогоріч волинські газовики обіцяють застосовувати до боржників більш жорстокі санкції, зокрема – відключення газу.

Про це йшлося сьогодні, 11 січня, під час засідання антикризового енергетичного штабу у Волинській облдержадміністрації, - пише Волинська правда.

Заборгованість населення Волині за «блакитне паливо» наразі становить понад 451 мільйон гривень. З цієї суми 183,5 мільйона боргують за газ лучани. Комерційний директор ПАТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз наголосив на тому, що минуло річ намагалися не відключати навіть злісних боржників, адже температурний режим був значно суворішим.

«Тепер же будемо відключати, люди не замерзнуть. Більше того, в кого є газ, в тих є і електрика», – сказав Карпомиз.

Натомість голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик наголосив на тому, що майже півмільярда боргу накопичили споживачі, які не користуються пільгами і субсидіями, тобто це не бідні люди.

«Вони будуть у своїх джипах грітися, не хвилюйтеся. Давайте трохи закручувати гайки, бо ми не говоримо про людей, яким треба чимось допомогти», – висловився Гунчик.

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Теги: борг, волиняни, газ
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