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На Волині підліток намагався вчинити самогубство через несправність комп’ютера

На Волині підліток намагався вчинити самогубство через несправність комп’ютера
Житель міста Устилуг, 2001 року народження, хотів вчинити суїцид через поломку комп’ютера та наковтався невідомих йому таблеток.

Інцидент трапився 10 січня, - пише Буг.

Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО із сильним медикаментозним отруєнням. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

Було встановлено, хлопець користувався комп’ютером і коли той перестав працювати, то дитина злякалася, що батько буде сварити. Після цього хлопець вирішив випити велику кількість таблеток.

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Теги: підліток
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