На Волині підліток намагався вчинити самогубство через несправність комп’ютера





Інцидент трапився 10 січня, - пише

Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО із сильним медикаментозним отруєнням. Наразі життю дитини нічого не загрожує.



Було встановлено, хлопець користувався комп’ютером і коли той перестав працювати, то дитина злякалася, що батько буде сварити. Після цього хлопець вирішив випити велику кількість таблеток.

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Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО із сильним медикаментозним отруєнням. Наразі життю дитини нічого не загрожує.Було встановлено, хлопець користувався комп’ютером і коли той перестав працювати, то дитина злякалася, що батько буде сварити. Після цього хлопець вирішив випити велику кількість таблеток.

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