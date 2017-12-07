На Волині підліток намагався вчинити самогубство через несправність комп’ютера
Сьогодні, 12:17
Житель міста Устилуг, 2001 року народження, хотів вчинити суїцид через поломку комп’ютера та наковтався невідомих йому таблеток.
Інцидент трапився 10 січня, - пише Буг.
Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО із сильним медикаментозним отруєнням. Наразі життю дитини нічого не загрожує.
Було встановлено, хлопець користувався комп’ютером і коли той перестав працювати, то дитина злякалася, що батько буде сварити. Після цього хлопець вирішив випити велику кількість таблеток.
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Інцидент трапився 10 січня, - пише Буг.
Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО із сильним медикаментозним отруєнням. Наразі життю дитини нічого не загрожує.
Було встановлено, хлопець користувався комп’ютером і коли той перестав працювати, то дитина злякалася, що батько буде сварити. Після цього хлопець вирішив випити велику кількість таблеток.
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