Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця





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Скоро свій восьмий день народження святкуватиме Федчишина Дарія. Дівчинка є молодшою дочкою загиблого воїна, відважного захисника, Героя та патріота Федчишина Анатолія під позивним «Білий». Він із братом були першими з району, хто добровільно зголосився на фронт, вступивши до лав «Правого сектора». Анатолій був професійним снайпером. Разом із братом вони служили у Донецькій області в батальйоні територіальної оборони «Дніпро-2» у мобільній розвідувальній штурмовій групі. За час служби в АТО Анатолій пройшов близько 60-ти боїв, інколи й по два у день.Загинув Герой разом із 4-ма побратимами 10 серпня 2014 р. під час оборони блокпосту поблизу горезвісного Іловайська. Без годувальника залишилась дружина і двоє маленьких донечок…



Даринка навчається вже у другому класі Любомльської гімназії. Успішність хороша, найбільше їй подобаються математика, трудове навчання та малювання. Дівчинка відвідує музичну школу, вчиться грати на бандурі, а також бере приватні уроки з англійської мови. Наша іменинниця дуже хоче відвідувати якийсь гурток з handmade, але ще не визначилась який саме. Аналогічно це стосується і

майбутньої професії, але точно знає, що здобутий фах буде дуже суспільно-корисним і вона допомагатиме усім, хто цього потребуватиме.



Наша іменинниця – велика мрійниця і дуже любить переглядати різноманітні мультфільми про принцес та фей. Її улюблений персонаж – це Ельза з «Крижаного серця». А ще Даруся дуже любить книжки з невеличкими повчальними історіями, віршами, казками, приказками та прислів’ями. Особливо їй сподобалася книга Ірини Цілик «Таке цікаве життя», яку нещодавно прочитала. Дівчинка зізнається, що вона дуже мріє побачитися з письменницею, познайомитися з нею ближче та поспілкуватися.



Даринка дуже любить свою 10-річну сестричку Віку! Вони разом бавляться, грають в настільні ігри чи ляльками.Проте найбільше їх приваблює гра у школу, де старша сестричка навчає Дашу азам науки. Наша іменинниця таким чином швидко навчилась читати, а тепер вони разом вивчили ще й табличку множення!



Дівчинка має домашніх тваринок. ЇЇ улюбленець – це черепашка, щоправда, вона цілу зиму спить і Даша не може дочекатись коли вона прокинеться, щоб можна було за нею доглядати. Також сім’я Федчишиних ще має кішечку-пустунку Пушинку.



Найбільшим авторитетом та справжнім орієнтиром у житті для дитини був і залишається безумовно її батько. Даринка у всьому намагається його наслідувати. Навіть коли сідає їсти і на столі нова страва – обов’язково запитає чи тато це любив і «вилиже» тарілку коли почує ствердну відповідь. Дівчинці було лише 4 роки коли «друг Білий» віддав Богу душу за Україну у бою з окупантом, проте вона пригадує історії, що пов’язані з її татусем, які встигла забути навіть мама. Зокрема закарбувались моменти колиАнатолій так позабавляв донечок, що ті позасинали немиті в залі на підлозі… «Даринка дуже сумує за ним і часто звучить питання: «А чому саме він?». Напевно, мого пояснення їй замало і можливо прийдеться звернутись з часом до дитячого психолога, аби цей негатив втрати не ліг тягарем у майбутньому», – говорить мама.



Та попри непоправну втрату Даринка дуже чуйна дитина. Їй дуже прикро коли хтось сумує, тим більше, коли це рідні. Вона не знає що сказати, просто підійде, обійме і кудись зникає втома та образи. Мама говорить: «Це наше сонечко! Вона дуже часто хоче хоч чимось допомогти. Коли я починаю прибирати в хаті Даринка скрізь ходить за мною і пропонує свою допомогу: то підніме папірець, то помиє тарілку, то на поличці прибере. Я радію з того, що росте справжня мамина помічниця».



Найбільш зворушливо дитина говорить про Батьківщину: «Україна для мене – це рідна земля, де я народилася і ростиму. Це моя Батьківщина і вона дуже-дуже гарна. Я вважаю, що Батьківщина для нас найдорожче, тому що за неї віддав життя мій тато». А на питання «Що б ти зробила для України, як би могла?» не по-дитячому відповідає: «Зупинила б війну!»



Мама дівчаток Галина Миколаївна змушена працювати на двох роботах, щоб забезпечити донькам гідне життя. Найбільші труднощі, звісно ж, виникають із чоловічою роботою, яку, нажаль, мама сама ніяк не може зробити. А ще – діти ростуть дуже швидко, а тому завжди актуальні речі та взуття (особливо весняні, бо зимові уже придбані). Тим більше, що розмір Даринки трохи більший ніж був у Вікторії і вона не може доношувати речі старшої сестрички. Сім’я Федчишиних вдячна усім людям доброї волі, хто підтримує їх у цей складний час і цінує їхню допомогу! Діти дуже радіють новим зустрічам та знайомствам, а тому будуть раді листуванню, бо хочуть мати багато вірних та щирих друзів.



Волонтери закликають волинян зробити сюрприз Даринці, привітавши їїз Днем народження на свій розсуд.



Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за



Інформація для благодійників: Федчишина Дарина – 8 років (13.01.2010). Ріст: 136; Розмір взуття: 35. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адреса для листування – є (



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



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Без годувальника залишилась дружина і двоє маленьких донечок…Даринка навчається вже у другому класі Любомльської гімназії. Успішність хороша, найбільше їй подобаються математика, трудове навчання та малювання. Дівчинка відвідує музичну школу, вчиться грати на бандурі, а також бере приватні уроки з англійської мови. Наша іменинниця дуже хоче відвідувати якийсь гурток з handmade, але ще не визначилась який саме. Аналогічно це стосується імайбутньої професії, але точно знає, що здобутий фах буде дуже суспільно-корисним і вона допомагатиме усім, хто цього потребуватиме.Наша іменинниця – велика мрійниця і дуже любить переглядати різноманітні мультфільми про принцес та фей. Її улюблений персонаж – це Ельза з «Крижаного серця». А ще Даруся дуже любить книжки з невеличкими повчальними історіями, віршами, казками, приказками та прислів’ями. Особливо їй сподобалася книга Ірини Цілик «Таке цікаве життя», яку нещодавно прочитала. Дівчинка зізнається, що вона дуже мріє побачитися з письменницею, познайомитися з нею ближче та поспілкуватися.Даринка дуже любить свою 10-річну сестричку Віку! Вони разом бавляться, грають в настільні ігри чи ляльками.Проте найбільше їх приваблює гра у школу, де старша сестричка навчає Дашу азам науки. Наша іменинниця таким чином швидко навчилась читати, а тепер вони разом вивчили ще й табличку множення!Дівчинка має домашніх тваринок. ЇЇ улюбленець – це черепашка, щоправда, вона цілу зиму спить і Даша не може дочекатись коли вона прокинеться, щоб можна було за нею доглядати. Також сім’я Федчишиних ще має кішечку-пустунку Пушинку.Найбільшим авторитетом та справжнім орієнтиром у житті для дитини був і залишається безумовно її батько. Даринка у всьому намагається його наслідувати. Навіть коли сідає їсти і на столі нова страва – обов’язково запитає чи тато це любив і «вилиже» тарілку коли почує ствердну відповідь. Дівчинці було лише 4 роки коли «друг Білий» віддав Богу душу за Україну у бою з окупантом, проте вона пригадує історії, що пов’язані з її татусем, які встигла забути навіть мама. Зокрема закарбувались моменти колиАнатолій так позабавляв донечок, що ті позасинали немиті в залі на підлозі… «Даринка дуже сумує за ним і часто звучить питання: «А чому саме він?». Напевно, мого пояснення їй замало і можливо прийдеться звернутись з часом до дитячого психолога, аби цей негатив втрати не ліг тягарем у майбутньому», – говорить мама.Та попри непоправну втрату Даринка дуже чуйна дитина. Їй дуже прикро коли хтось сумує, тим більше, коли це рідні. Вона не знає що сказати, просто підійде, обійме і кудись зникає втома та образи. Мама говорить: «Це наше сонечко! Вона дуже часто хоче хоч чимось допомогти. Коли я починаю прибирати в хаті Даринка скрізь ходить за мною і пропонує свою допомогу: то підніме папірець, то помиє тарілку, то на поличці прибере. Я радію з того, що росте справжня мамина помічниця».Найбільш зворушливо дитина говорить про Батьківщину: «Україна для мене – це рідна земля, де я народилася і ростиму. Це моя Батьківщина і вона дуже-дуже гарна. Я вважаю, що Батьківщина для нас найдорожче, тому що за неї віддав життя мій тато». А на питання «Що б ти зробила для України, як би могла?» не по-дитячому відповідає: «Зупинила б війну!»Мама дівчаток Галина Миколаївна змушена працювати на двох роботах, щоб забезпечити донькам гідне життя. Найбільші труднощі, звісно ж, виникають із чоловічою роботою, яку, нажаль, мама сама ніяк не може зробити. А ще – діти ростуть дуже швидко, а тому завжди актуальні речі та взуття (особливо весняні, бо зимові уже придбані). Тим більше, що розмір Даринки трохи більший ніж був у Вікторії і вона не може доношувати речі старшої сестрички. Сім’я Федчишиних вдячна усім людям доброї волі, хто підтримує їх у цей складний час і цінує їхню допомогу! Діти дуже радіють новим зустрічам та знайомствам, а тому будуть раді листуванню, бо хочуть мати багато вірних та щирих друзів.Волонтери закликають волинян зробити сюрприз Даринці, привітавши їїз Днем народження на свій розсуд.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням Інформація для благодійників: Федчишина Дарина – 8 років (13.01.2010). Ріст: 136; Розмір взуття: 35. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адреса для листування – є ( нададуть у приват).

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