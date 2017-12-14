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Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця

Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: 050-973-44-84; 0989481450.

Скоро свій восьмий день народження святкуватиме Федчишина Дарія. Дівчинка є молодшою дочкою загиблого воїна, відважного захисника, Героя та патріота Федчишина Анатолія під позивним «Білий». Він із братом були першими з району, хто добровільно зголосився на фронт, вступивши до лав «Правого сектора». Анатолій був професійним снайпером. Разом із братом вони служили у Донецькій області в батальйоні територіальної оборони «Дніпро-2» у мобільній розвідувальній штурмовій групі. За час служби в АТО Анатолій пройшов близько 60-ти боїв, інколи й по два у день.Загинув Герой разом із 4-ма побратимами 10 серпня 2014 р. під час оборони блокпосту поблизу горезвісного Іловайська. Без годувальника залишилась дружина і двоє маленьких донечок…

Даринка навчається вже у другому класі Любомльської гімназії. Успішність хороша, найбільше їй подобаються математика, трудове навчання та малювання. Дівчинка відвідує музичну школу, вчиться грати на бандурі, а також бере приватні уроки з англійської мови. Наша іменинниця дуже хоче відвідувати якийсь гурток з handmade, але ще не визначилась який саме. Аналогічно це стосується і
майбутньої професії, але точно знає, що здобутий фах буде дуже суспільно-корисним і вона допомагатиме усім, хто цього потребуватиме.

Наша іменинниця – велика мрійниця і дуже любить переглядати різноманітні мультфільми про принцес та фей. Її улюблений персонаж – це Ельза з «Крижаного серця». А ще Даруся дуже любить книжки з невеличкими повчальними історіями, віршами, казками, приказками та прислів’ями. Особливо їй сподобалася книга Ірини Цілик «Таке цікаве життя», яку нещодавно прочитала. Дівчинка зізнається, що вона дуже мріє побачитися з письменницею, познайомитися з нею ближче та поспілкуватися.

Даринка дуже любить свою 10-річну сестричку Віку! Вони разом бавляться, грають в настільні ігри чи ляльками.Проте найбільше їх приваблює гра у школу, де старша сестричка навчає Дашу азам науки. Наша іменинниця таким чином швидко навчилась читати, а тепер вони разом вивчили ще й табличку множення!

Дівчинка має домашніх тваринок. ЇЇ улюбленець – це черепашка, щоправда, вона цілу зиму спить і Даша не може дочекатись коли вона прокинеться, щоб можна було за нею доглядати. Також сім’я Федчишиних ще має кішечку-пустунку Пушинку.

Найбільшим авторитетом та справжнім орієнтиром у житті для дитини був і залишається безумовно її батько. Даринка у всьому намагається його наслідувати. Навіть коли сідає їсти і на столі нова страва – обов’язково запитає чи тато це любив і «вилиже» тарілку коли почує ствердну відповідь. Дівчинці було лише 4 роки коли «друг Білий» віддав Богу душу за Україну у бою з окупантом, проте вона пригадує історії, що пов’язані з її татусем, які встигла забути навіть мама. Зокрема закарбувались моменти колиАнатолій так позабавляв донечок, що ті позасинали немиті в залі на підлозі… «Даринка дуже сумує за ним і часто звучить питання: «А чому саме він?». Напевно, мого пояснення їй замало і можливо прийдеться звернутись з часом до дитячого психолога, аби цей негатив втрати не ліг тягарем у майбутньому», – говорить мама.

Та попри непоправну втрату Даринка дуже чуйна дитина. Їй дуже прикро коли хтось сумує, тим більше, коли це рідні. Вона не знає що сказати, просто підійде, обійме і кудись зникає втома та образи. Мама говорить: «Це наше сонечко! Вона дуже часто хоче хоч чимось допомогти. Коли я починаю прибирати в хаті Даринка скрізь ходить за мною і пропонує свою допомогу: то підніме папірець, то помиє тарілку, то на поличці прибере. Я радію з того, що росте справжня мамина помічниця».

Найбільш зворушливо дитина говорить про Батьківщину: «Україна для мене – це рідна земля, де я народилася і ростиму. Це моя Батьківщина і вона дуже-дуже гарна. Я вважаю, що Батьківщина для нас найдорожче, тому що за неї віддав життя мій тато». А на питання «Що б ти зробила для України, як би могла?» не по-дитячому відповідає: «Зупинила б війну!»

Мама дівчаток Галина Миколаївна змушена працювати на двох роботах, щоб забезпечити донькам гідне життя. Найбільші труднощі, звісно ж, виникають із чоловічою роботою, яку, нажаль, мама сама ніяк не може зробити. А ще – діти ростуть дуже швидко, а тому завжди актуальні речі та взуття (особливо весняні, бо зимові уже придбані). Тим більше, що розмір Даринки трохи більший ніж був у Вікторії і вона не може доношувати речі старшої сестрички. Сім’я Федчишиних вдячна усім людям доброї волі, хто підтримує їх у цей складний час і цінує їхню допомогу! Діти дуже радіють новим зустрічам та знайомствам, а тому будуть раді листуванню, бо хочуть мати багато вірних та щирих друзів.

Волонтери закликають волинян зробити сюрприз Даринці, привітавши їїз Днем народження на свій розсуд.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням.

Інформація для благодійників: Федчишина Дарина – 8 років (13.01.2010). Ріст: 136; Розмір взуття: 35. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адреса для листування – є (нададуть у приват).

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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