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На Донеччині чоловік зґвалтував школярку

На Донеччині чоловік зґвалтував школярку
У Краматорську суд заарештував чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини.

Про це в четвер, 11 січня, повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, - пише Корреспондент.

У прокуратурі розповіли, що насильник зустрів свою жертву на вулиці, затягнув у занедбаний будинок і поглумився. Потерпіла розповіла про те, що трапилося, своєму батькові, а той викликав поліцію.

Співробітники правоохоронних органів затримали ґвалтівника. Ним виявився інвалід дитинства 2 групи із затримкою психічного захворювання, раніше судимий за умисне вбивство.

Чоловікові повідомили про підозру і відправили в ізолятор. Слідство триває.

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Теги: зґвалтування
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Затримка психічного захворювання - звучить страшно
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