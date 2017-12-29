На Донеччині чоловік зґвалтував школярку
Сьогодні, 12:43
У Краматорську суд заарештував чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини.
Про це в четвер, 11 січня, повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, - пише Корреспондент.
У прокуратурі розповіли, що насильник зустрів свою жертву на вулиці, затягнув у занедбаний будинок і поглумився. Потерпіла розповіла про те, що трапилося, своєму батькові, а той викликав поліцію.
Співробітники правоохоронних органів затримали ґвалтівника. Ним виявився інвалід дитинства 2 групи із затримкою психічного захворювання, раніше судимий за умисне вбивство.
Чоловікові повідомили про підозру і відправили в ізолятор. Слідство триває.
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Про це в четвер, 11 січня, повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, - пише Корреспондент.
У прокуратурі розповіли, що насильник зустрів свою жертву на вулиці, затягнув у занедбаний будинок і поглумився. Потерпіла розповіла про те, що трапилося, своєму батькові, а той викликав поліцію.
Співробітники правоохоронних органів затримали ґвалтівника. Ним виявився інвалід дитинства 2 групи із затримкою психічного захворювання, раніше судимий за умисне вбивство.
Чоловікові повідомили про підозру і відправили в ізолятор. Слідство триває.
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Коментарі 1
Затримка психічного захворювання - звучить страшно
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