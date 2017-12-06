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У місті на Волині побили новий новорічний банер. ФОТО

У місті на Волині побили новий новорічний банер. ФОТО
Вандали вкотре навели свої «порядки» в Рожищі.

У ніч з 10 на 11 січня, невідомі вщент розтрощили один новорічний стенд біля ялинки на площі Незалежності в місті Рожище. Ще один надламали, - пише Район.Рожище.

Зауважимо, що ці нові новорічні банери були придбані за 20 тис 132 грн. Про це розповідав керівник КП «Дільниця благоустрою» Юрій Міщук, коли в місті прикрашали новорічну ялинку.

Кому знову завадили новорічні прикраси - невідомо.

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Теги: вандали, Рожище
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