У місті на Волині побили новий новорічний банер. ФОТО





У ніч з 10 на 11 січня, невідомі вщент розтрощили один новорічний стенд біля ялинки на площі Незалежності в місті Рожище. Ще один надламали, - пише



Зауважимо, що ці нові новорічні банери були придбані за 20 тис 132 грн. Про це розповідав керівник КП «Дільниця благоустрою» Юрій Міщук, коли в місті прикрашали новорічну ялинку.



Кому знову завадили новорічні прикраси - невідомо.



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