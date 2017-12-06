У місті на Волині побили новий новорічний банер. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Вандали вкотре навели свої «порядки» в Рожищі.
У ніч з 10 на 11 січня, невідомі вщент розтрощили один новорічний стенд біля ялинки на площі Незалежності в місті Рожище. Ще один надламали, - пише Район.Рожище.
Зауважимо, що ці нові новорічні банери були придбані за 20 тис 132 грн. Про це розповідав керівник КП «Дільниця благоустрою» Юрій Міщук, коли в місті прикрашали новорічну ялинку.
Кому знову завадили новорічні прикраси - невідомо.
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У ніч з 10 на 11 січня, невідомі вщент розтрощили один новорічний стенд біля ялинки на площі Незалежності в місті Рожище. Ще один надламали, - пише Район.Рожище.
Зауважимо, що ці нові новорічні банери були придбані за 20 тис 132 грн. Про це розповідав керівник КП «Дільниця благоустрою» Юрій Міщук, коли в місті прикрашали новорічну ялинку.
Кому знову завадили новорічні прикраси - невідомо.
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Коментарі 1
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