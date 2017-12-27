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Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця

Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця
Рішенням сесії районної ради Залізницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Любешівської районної ради Волинської області присвоїли ім’я Івана Пасевича.

Про це пише Любешівська районна газета «Нове життя».

Про те, що рідна школа носитиме ім’я випускника, який героїчно загинув, захищаючи терени України, неодноразово писалося на сторінках тижневика. В тому числі – про громадське обговорення з цього питання.

Як повідомив начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА Василь Кух, попередньо відбулася реорганізація Залізницького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» у дві окремі юридичні особи: у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та Залізницький заклад дошкільної освіти «Дитячий садок «Сонечко»» Любешівської районної ради Волинської області.

Тож на згаданій сесії районної ради були затверджені також статути обох навчальних закладів.

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Теги: школа, учасники АТО, Герої
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