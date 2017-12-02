Стало відомо, скільки вихідних матимуть українці у 2018 році





Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, пише



Повідомляється, що ряд робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).



Таким чином, робочий день з п'ятниці 9 березня переноситься на суботу 3 березня; понеділка 30 квітня - на суботу 5 травня; п'ятниці 29 червня - на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня - на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня - на суботу 29 грудня.



Відповідно уряд рекомендує зробити вихідними 8-11 березня, 28 квітня - 1 травня, 28 червня - 1 липня, 22-25 грудня, 29 грудня 2018 року - 1 січня 2019 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2018 році.Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, пише РБК-Україна Повідомляється, що ряд робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).Таким чином, робочий день з п'ятниці 9 березня переноситься на суботу 3 березня; понеділка 30 квітня - на суботу 5 травня; п'ятниці 29 червня - на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня - на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня - на суботу 29 грудня.Відповідно уряд рекомендує зробити вихідними 8-11 березня, 28 квітня - 1 травня, 28 червня - 1 липня, 22-25 грудня, 29 грудня 2018 року - 1 січня 2019 року.

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