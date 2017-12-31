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«Давайте відмовимось від кави»: онкохвора волинянка потребує допомоги

«Давайте відмовимось від кави»: онкохвора волинянка потребує допомоги
44-річна лучанка Наталія Матрунчик потребує допомоги.

Про це йдеться у спільноті в соцмережі Facebook "Допоможемо разом Наталії!"

У жінки виявили плоскоклітинний (G1)cancer з ороговінням язика справа Т2N1М0 111ст.11кл.гр.

Хворіє Наталія уже протягом 6 місяців. Вона мужньо перенесла тривале лікування, біопсію,капельниці… Невдовзі, а саме 29 числа цього місяця вона в черговий раз переступить поріг лікарні. На продовження лікування потрібні кошти, адже всі фінансові можливості сім’ї за цей період вичерпались.

"Друзі, знайомі, просто хороші і небайдужі люди звертаємось до Вас з проханням допомогти Наталії пройти чергове лікування,витримати всі етапи, побороти дану недугу, адже в неї є дві донечки, які з нетерпінням чекатимуть маму , хочуть бачити її усміхнену, веселу, життєрадісну, без сліз, адже це мама і вона повинна бути щасливою для себе і для своєї сім’ї,жити, радіти життю, виховувати дітей, допомагати їм!!!!!

Давайте разом допоможемо Наталіїї, хто чим може, кожна гривня доповнить певну суму, давайте сьогодні просто відмовимось купити собі запашної кави вранці, а кошти перерахуємо цій жінці, адже без лікування вона просто не може, їй необхідна медична допомога і ми всі разом зможемо допомогти і фінансово підтримати в даній ситуації", - йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку - 4149497100385717 (Матрунчик Наталія Миколаївна).
«Давайте відмовимось від кави»: онкохвора волинянка потребує допомоги

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Теги: збір коштів, благодійність, допомога
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