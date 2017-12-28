В Україні піднімуть зарплати вчителям





Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду, 11 січня, - пише



«З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», - сказав Володимир Гройсман.



Глава уряду нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.



При цьому Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України в рамках політики підвищення соціальних стандартів забезпечив подальше зростання зарплат вчителів.Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду, 11 січня, - пише Урядовий портал «З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», - сказавГлава уряду нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.При цьому Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію