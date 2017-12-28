В Україні піднімуть зарплати вчителям
Сьогодні, 14:02
Кабінет Міністрів України в рамках політики підвищення соціальних стандартів забезпечив подальше зростання зарплат вчителів.
Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду, 11 січня, - пише Урядовий портал.
«З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», - сказав Володимир Гройсман.
Глава уряду нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.
При цьому Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».
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Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду, 11 січня, - пише Урядовий портал.
«З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», - сказав Володимир Гройсман.
Глава уряду нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.
При цьому Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».
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