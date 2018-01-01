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Волинянка, яка втратила дитя через побої, заперечує вину чоловіка

Волинянка, яка втратила дитя через побої, заперечує вину чоловіка
Волинянка, яка через побої втратила дитину, відмовляється писати заяву на чоловіка.

Про це пише "Полісся".

Начальник Камінь-Каширського районного відділу поліції Валентин Чих підтвердив, що до них надійшло повідомлення із ЦРЛ про те, що жителька Радошинки втратила дитину цілком ймовірно через побиття. Однак, як зауважив Валентин Іванович, постраждала відмовляється писати заяву на свого співмешканця.

"Важко пояснити, чому жінка не хоче заявляти у поліцію. Тим не менше ми відкрили кримінальне провадження, — коментує ситуацію начальник райвідділу поліції. — Сама жінка тепер каже, начебто вини її співмешканця у тому, що вона втратила дитину, немає".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через травми медики змушені були перервати жінці вагітність, провівши хірургічне втручання.

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Теги: побиття
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