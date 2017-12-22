Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат

Олександр Товстенюк (на фото), голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - вважає депутат Луцької міської ради Микола Федік.



Про це він написав на своїй



Допис депутата подаємо без змін і правок:



Схоже, «смотрящий» за укропівською міською владою Луцька та підконтрольними інформаційними ресурсами екс-«регіонал» Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля. Саме таке враження складається після прочитаних маразматичних пасквілів проти «Свободи» на сайтах «Волинські новини» та «Під прицілом». Під чию диктовку писана ця жовчна «аналітика» – неважко здогадатися.



Думаю, він хоч і покаявся після його затримання в нетверезому вигляді за кермом авто, але, схоже, пити навряд чи перестав. Між тим, цей випещений партією Януковича «політичний діяч» мав би чудово знати, що зловживання алкоголем завдає непоправної шкоди процесу мислення, формує відчуття самозакоханості, власної величі. Особливо ж шкідливо це впливає на вираження політичної позиції у різних замовних публікаціях.



В опусах, написаних у «Директорії», яскраво відображені фальш, брехня, маніпуляція фактами, лукавість і облуда, які характеризують роботу нинішньої міської влади на чолі з УКРОПом. Об’єднавши навколо себе когорту затятих «яничарів» та поповнивши свій творчий потенціал членами Партії регіонів із досвідом, теперішній «смотрящий», мабуть, вирішив, що вхопив Бога за бороду. Від Партії регіонів цей кандидат-невдаха навчився багато чому, перейнявши їх методи роботи. І водночас сам став наставником для цілої плеяди політичних пристосуванців-перебіжчиків, які свою сутність маскують під майками зеленого патріотизму.



Свою позицію та позицію Луцької міської організації ВО «Свобода» з приводу події, до якої причетний колишній член луцької «Свободи», я вже зазначав. Партійна організація не несе відповідальності за його персональні дії. Я навіть не знаю, чи він сам себе нині пов’язує з партією «Свобода». Тому що він уже більше півтора року не бере участі у партійному житті: у зборах, засіданнях, тощо. Як і два місяці тому, я не відмовляюся від своїх слів.



Тому жодних механізмів впливу на прийняття рішень фракцією «Свободи» у Луцькій міськраді він не має. Тому не треба впихувати в пасквілі те, що не впихується.



А тепер для «особливо обдарованих». Хочу просвітити авторів і замовників пасквілю про «Свободу»: рішення по МАФАх приймають не депутати, а члени виконкому. А там, як і в міській раді, більшість становлять ставленики партії УКРОП та її васалів. Тому, якщо в когось виникає бажання щось «порішати», їм цілком зрозуміло, до кого вони йдуть. Тому не треба перекладати відповідальність із хворої голови на здорову.



Щодо Івана Пікуна зауважу, то він не працює в офісі «Свободи», а веде незалежну професійну адвокатську практику і самостійно визначає, кому надавати адвокатські послуги. Те, чиїм адвокатом він був і коли – є його особистим вибором і правом.



А щодо закидів про мою трудову кар’єру, то рекомендую авторам цих опусів уважно читати мою біографію. Там чітко написано, в які роки після закінчення вузу я працював юристом-консультантом у Волинській обласній інфекційній лікарні, коли - помічником народного депутата України, а коли розпочав підприємницьку діяльність. А в той же час «великий патріот» з теперішнього УКРОПу торував собі дорогу в обласну раду через Партію регіонів. Але, на превелике щастя для багатьох волинян, не пройшов…



Зрештою, якби його світогляд не був уражений непереборним бажанням влади і не підкріплених ніякими політичними амбіціями, він мав би зрозуміти: «Свобода» у Луцькій міськраді займає чітку і консолідовану позицію проти деструктивної роботи УКРОПу в міській раді. Саме міська влада, роботу якої курує «молоде дарування» псевдопатріотів, причетна до скандальних земельних питань, зокрема роздачі землі «своїм людям», «дерибану» комунального майна, повного розбалансування роботи міської ради і бездарного управління містом. «Свобода» в міській раді відстоює інтереси громади і лучан, тому системно викриває ці оборудки і виступає категорично проти цього «дерибану».



Зараз нещодавній «регіонал» перебуває на політичній вершині і виконує функцію «смотрящего» за Луцьком. Але немає нічого вічного у цьому світі. Час політичних змін настане дуже швидко. А за ним послідує важке політичне похмілля, до якого укропівська «команда» абсолютно не готова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. (на фото), голова правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - вважає депутат Луцької міської радиПро це він написав на своїй сторінці у Facebook.Схоже, «смотрящий» за укропівською міською владою Луцька та підконтрольними інформаційними ресурсами екс-«регіонал» Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля. Саме таке враження складається після прочитаних маразматичних пасквілів проти «Свободи» на сайтах «Волинські новини» та «Під прицілом». Під чию диктовку писана ця жовчна «аналітика» – неважко здогадатися.Думаю, він хоч і покаявся після його затримання в нетверезому вигляді за кермом авто, але, схоже, пити навряд чи перестав. Між тим, цей випещений партією Януковича «політичний діяч» мав би чудово знати, що зловживання алкоголем завдає непоправної шкоди процесу мислення, формує відчуття самозакоханості, власної величі. Особливо ж шкідливо це впливає на вираження політичної позиції у різних замовних публікаціях.В опусах, написаних у «Директорії», яскраво відображені фальш, брехня, маніпуляція фактами, лукавість і облуда, які характеризують роботу нинішньої міської влади на чолі з УКРОПом. Об’єднавши навколо себе когорту затятих «яничарів» та поповнивши свій творчий потенціал членами Партії регіонів із досвідом, теперішній «смотрящий», мабуть, вирішив, що вхопив Бога за бороду. Від Партії регіонів цей кандидат-невдаха навчився багато чому, перейнявши їх методи роботи. І водночас сам став наставником для цілої плеяди політичних пристосуванців-перебіжчиків, які свою сутність маскують під майками зеленого патріотизму.Свою позицію та позицію Луцької міської організації ВО «Свобода» з приводу події, до якої причетний колишній член луцької «Свободи», я вже зазначав. Партійна організація не несе відповідальності за його персональні дії. Я навіть не знаю, чи він сам себе нині пов’язує з партією «Свобода». Тому що він уже більше півтора року не бере участі у партійному житті: у зборах, засіданнях, тощо. Як і два місяці тому, я не відмовляюся від своїх слів.Тому жодних механізмів впливу на прийняття рішень фракцією «Свободи» у Луцькій міськраді він не має. Тому не треба впихувати в пасквілі те, що не впихується.А тепер для «особливо обдарованих». Хочу просвітити авторів і замовників пасквілю про «Свободу»: рішення по МАФАх приймають не депутати, а члени виконкому. А там, як і в міській раді, більшість становлять ставленики партії УКРОП та її васалів. Тому, якщо в когось виникає бажання щось «порішати», їм цілком зрозуміло, до кого вони йдуть. Тому не треба перекладати відповідальність із хворої голови на здорову.Щодо Івана Пікуна зауважу, то він не працює в офісі «Свободи», а веде незалежну професійну адвокатську практику і самостійно визначає, кому надавати адвокатські послуги. Те, чиїм адвокатом він був і коли – є його особистим вибором і правом.А щодо закидів про мою трудову кар’єру, то рекомендую авторам цих опусів уважно читати мою біографію. Там чітко написано, в які роки після закінчення вузу я працював юристом-консультантом у Волинській обласній інфекційній лікарні, коли - помічником народного депутата України, а коли розпочав підприємницьку діяльність. А в той же час «великий патріот» з теперішнього УКРОПу торував собі дорогу в обласну раду через Партію регіонів. Але, на превелике щастя для багатьох волинян, не пройшов…Зрештою, якби його світогляд не був уражений непереборним бажанням влади і не підкріплених ніякими політичними амбіціями, він мав би зрозуміти: «Свобода» у Луцькій міськраді займає чітку і консолідовану позицію проти деструктивної роботи УКРОПу в міській раді. Саме міська влада, роботу якої курує «молоде дарування» псевдопатріотів, причетна до скандальних земельних питань, зокрема роздачі землі «своїм людям», «дерибану» комунального майна, повного розбалансування роботи міської ради і бездарного управління містом. «Свобода» в міській раді відстоює інтереси громади і лучан, тому системно викриває ці оборудки і виступає категорично проти цього «дерибану».Зараз нещодавній «регіонал» перебуває на політичній вершині і виконує функцію «смотрящего» за Луцьком. Але немає нічого вічного у цьому світі. Час політичних змін настане дуже швидко. А за ним послідує важке політичне похмілля, до якого укропівська «команда» абсолютно не готова.

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