Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського





Про це йшлося 4 січня під час судового засідання у стінах Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Суд встановив, що 10 вересня 2017 року чоловік незаконно придбав 5 патронів мисливської нарізної зброї, які перевозив в автомобілі Mazda Demio. В подальшому він вчинив дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Писаревського, в’їхавши у зелені насадження.



Опісля цього на місце події приїхали патрульні, які при огляді автомобіля виявили та вилучили та виявили у чоловіка 5 патронів – згідно з висновком експерта, патрони відносяться до мисливських боєприпасів і є патронами до мисливської нарізної зброї калібру 308 WIN, придатні для стрільби та виготовлені заводським способом.



Як вдалося встановити, перебуваючи на задньому сидінні службового автомобіля патруля Isuzzu, чоловік наніс кулаками рук, які були зафіксовані у кайданки, один удар у ділянку правого ока патрульного, чим наніс йому легкі тілесні ушкодження.



Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у потерпілого.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік, перевозивши патрони, вчинив ДТП, а коли його затримали патрульні, то він чинив їм супротив, нанісши удар по обличчю одному з них.Про це йшлося 4 січня під час судового засідання у стінах Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Суд встановив, що 10 вересня 2017 року чоловік незаконно придбав 5 патронів мисливської нарізної зброї, які перевозив в автомобілі Mazda Demio. В подальшому він вчинив дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Писаревського, в’їхавши у зелені насадження.Опісля цього на місце події приїхали патрульні, які при огляді автомобіля виявили та вилучили та виявили у чоловіка 5 патронів – згідно з висновком експерта, патрони відносяться до мисливських боєприпасів і є патронами до мисливської нарізної зброї калібру 308 WIN, придатні для стрільби та виготовлені заводським способом.Як вдалося встановити, перебуваючи на задньому сидінні службового автомобіля патруля Isuzzu, чоловік наніс кулаками рук, які були зафіксовані у кайданки, один удар у ділянку правого ока патрульного, чим наніс йому легкі тілесні ушкодження.Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у потерпілого.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

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