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Поліція встановила особу водія, який збив 17-річну дівчину в Луцьку

Поліція встановила особу водія, який збив 17-річну дівчину в Луцьку
Правоохоронці встановили особу водія причетного до аварії, у якій травмувалася 17-річна луцька школярка.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.

Учора поліцейські за допомогою небайдужих громадян знайшли у дворі одного із будинків на вулиці Даньшина у Луцьку автомобіль «Opel» на якому була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські також встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Луцького району.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до трьох років.






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Теги: авто, аварія, водій
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Коментарі 1
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житель луцького району - в простонародії "ПОЛІШУК"
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