Поліція встановила особу водія, який збив 17-річну дівчину в Луцьку
Сьогодні, 15:03
Правоохоронці встановили особу водія причетного до аварії, у якій травмувалася 17-річна луцька школярка.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.
Учора поліцейські за допомогою небайдужих громадян знайшли у дворі одного із будинків на вулиці Даньшина у Луцьку автомобіль «Opel» на якому була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські також встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Луцького району.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.
Учора поліцейські за допомогою небайдужих громадян знайшли у дворі одного із будинків на вулиці Даньшина у Луцьку автомобіль «Opel» на якому була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські також встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Луцького району.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
житель луцького району - в простонародії "ПОЛІШУК"
Останні новини
З'явились нові подробиці у справі вбивства Каті Литкіної
Сьогодні, 15:25
Поліція встановила особу водія, який збив 17-річну дівчину в Луцьку
Сьогодні, 15:03
Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського
Сьогодні, 14:49
Куплю бивні мамонта, зуби кашалота: дивні оголошення в Луцьку
Сьогодні, 14:22