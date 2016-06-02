Поліція встановила особу водія, який збив 17-річну дівчину в Луцьку





Про це повідомляє



Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel темного кольору,



Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.



Учора поліцейські за допомогою небайдужих громадян знайшли у дворі одного із будинків на вулиці Даньшина у Луцьку автомобіль «Opel» на якому була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські також встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Луцького району.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до трьох років.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановили особу водія причетного до аварії, у якій травмувалася 17-річна луцька школярка.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, що в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи , котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.Учора поліцейські за допомогою небайдужих громадян знайшли у дворі одного із будинків на вулиці Даньшина у Луцьку автомобіль «Opel» на якому була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські також встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Луцького району.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до трьох років.

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