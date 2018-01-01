З'явились нові подробиці у справі вбивства Каті Литкіної

Катерини Литкіної, на відкритому засіданні судді заслухали 4-х свідків.



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Як з’ясувалося під час розгляду справи, підозрюваний у вбивстві Катерини Литкіної Максим Терлецький з грудня перебуває під арештом в слідчому ізоляторі у Словенії.



Волинською обласною прокуратурою були підготовлені документи на екстрадицію його в Україну і відправлені в Генеральну прокуратуру.



У Словенії при отриманні таких документів проводиться перевірка і приймається рішення про екстрадицію або відмову в ній, яке потім вступає в законну силу чи може оскаржуватися захисниками підозрюваного.



На сьогодні про прийняття рішення нічого не відомо, офіційної відповіді від ГПУ немає. Проте адвокати Статочнюка вперше оприлюднили інформацію про арешт брата їх підзахисного Назара Статочнюка – Максима Терлецького.



На судовому засіданні заслухали свідків Бачинського (друга і однокласника Каті Литкіної), Жданя (хлопця Каті), Михальчук (працівницю швейної фабрики у Нововолинську) і Гоцика (одногрупника Статочнюка). У суді чекають на свідка Моніча, котрий не вперше викликається і станом на 10-те січня знову не прибув на засідання.



“Судячи по матеріалах справи, це один з найближчих друзів Статочнюка, якого викликали на попередні судові засідання, однак він ні разу не з’явився. Щоправда, надійшло повідомлення від батька Моніча про те, що він на навчанні в Польщі і не може прибути”, – відзначила захисник потерпілої сторони Елла Бордюженко.



Під час розгляду письмових доказів ще раз прозвучала відповідь експерта, що флешка, знайдена у телефоні Статочнюка, належала виключно Каті Литкіній, а файли на ній не могли бути скопійовані з інтернету і ними володіла тільки жертва.



Захисники Назара Статочнюка натомість припускають що зміни на флешці могли з’явитися в ході розслідування, адже кілька днів карта пам’яті перебувала в поліції. Минулого судового засідання адвокат Полячук згадував про хакерів, які могли здійснювати такі операції.



Батьки вбитої вважають цю позицію абсурдною.



Колегія Ковельського міськрайонного суду ухвалила рішення строк тримання обвинувачуваного у вбивстві продовжити до 10-го березня.



Наступне судове засідання відбудеться 15-го лютого і триватиме з 10:00 до кінця робочого дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді 10-го січня продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська, на відкритому засіданні судді заслухали 4-х свідків.Про це пише Буг Як з’ясувалося під час розгляду справи, підозрюваний у вбивстві Катерини Литкіноїз грудня перебуває під арештом в слідчому ізоляторі у Словенії.Волинською обласною прокуратурою були підготовлені документи на екстрадицію його в Україну і відправлені в Генеральну прокуратуру.У Словенії при отриманні таких документів проводиться перевірка і приймається рішення про екстрадицію або відмову в ній, яке потім вступає в законну силу чи може оскаржуватися захисниками підозрюваного.На сьогодні про прийняття рішення нічого не відомо, офіційної відповіді від ГПУ немає. Проте адвокати Статочнюка вперше оприлюднили інформацію про арешт брата їх підзахисного– Максима Терлецького.На судовому засіданні заслухали свідків(друга і однокласника Каті Литкіної),(хлопця Каті),(працівницю швейної фабрики у Нововолинську) і(одногрупника Статочнюка). У суді чекають на свідка, котрий не вперше викликається і станом на 10-те січня знову не прибув на засідання.“Судячи по матеріалах справи, це один з найближчих друзів Статочнюка, якого викликали на попередні судові засідання, однак він ні разу не з’явився. Щоправда, надійшло повідомлення від батька Моніча про те, що він на навчанні в Польщі і не може прибути”, – відзначила захисник потерпілої сторониПід час розгляду письмових доказів ще раз прозвучала відповідь експерта, що флешка, знайдена у телефоні Статочнюка, належала виключно Каті Литкіній, а файли на ній не могли бути скопійовані з інтернету і ними володіла тільки жертва.Захисники Назара Статочнюка натомість припускають що зміни на флешці могли з’явитися в ході розслідування, адже кілька днів карта пам’яті перебувала в поліції. Минулого судового засідання адвокат Полячук згадував про хакерів, які могли здійснювати такі операції.Батьки вбитої вважають цю позицію абсурдною.Колегія Ковельського міськрайонного суду ухвалила рішення строк тримання обвинувачуваного у вбивстві продовжити до 10-го березня.Наступне судове засідання відбудеться 15-го лютого і триватиме з 10:00 до кінця робочого дня.

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