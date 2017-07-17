вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині може з’явитись ще один фестиваль

На Волині може з’явитись ще один фестиваль
На культурній мапі Володимира може з’явитись ще один історичний фестиваль.

Проект із проведення театралізованого фестивалю «Данилове весілля», який написав Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» спільно із відділом культури міськвиконкому потрапив до фіналу конкурсу «Малі міста – великі враження», - пише Слово правди.

Іще торік Міністерство культури України оголосило конкурс проектів, спрямований на підтримку місцевих ініціатив у сфері культури. Конкурс проектів приурочили до Року охорони культурної спадщини, яким оголошено 2018-й.

У рамках проекту, шляхом проведення відкритого конкурсу, буде відібрано шість об’єднаних територіальних громад або малих міст для впровадження пілотних культурних стартапів (ексклюзивних культурних подій), що пов’язані із культурною спадщиною, реалізація яких сприятиме подальшому культурно-економічному розвитку територій. При цьому пілотний культурний стартап не передбачає проведення реставраційних робіт.

Переможці конкурсу – учасники проекту отримають фінансову підтримку у розмірі не менш ніж 500 тисяч гривень для реалізації проекту, а також методичну допомогу в розробці ексклюзивної ідеї та концепції стартапу, у супроводі під час реалізації та маркетинговому супроводі проекту.

Протягом листопада минулого року надійшло 158 проектних заявок до Міністерства культури України. А 8-го грудня відбулось перше засідання експертної ради, під час якого були погоджені критерії оцінки проектів, затверджено змінений порядок відбору з урахуванням великої кількості учасників, та остаточно визначено кількість проектів, які будуть допущені до фінального захисту.

Враховуючи, що 10 проектів отримали однакову кількість балів, експертами прийнято рішення про запрошення 20 проектів для захисту у фіналі. Усі вони будуть запрошені на співбесіду в середині січня цього року до Міністерства культури України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 січня
11 січень, 20:00
Відпустка в АТО: як волинський нардеп провів свята
11 січень, 19:26
На Волині може з’явитись ще один фестиваль
11 січень, 19:09
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 січня
11 січень, 19:00
Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця
11 січень, 18:40
Схожі новини
На Волині люди з обмеженими можливостями влаштували фестиваль На Волині люди з обмеженими можливостями влаштували фестиваль
17 липень, 2017, 13:40
«Бандерштат» анонсував ще один гурт «Бандерштат» анонсував ще один гурт
07 лютий, 2017, 22:02
У Володимирі-Волинському - фестиваль національної культури. ФОТО У Володимирі-Волинському - фестиваль національної культури. ФОТО
02 жовтень, 2016, 17:35
Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона
Сьогодні, 01:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
11 січень, 14:19
 2
Львів – за крок від сміттєвого хаосу
Сьогодні, 03:20
 0
Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона
Сьогодні, 01:45
 0
Корвет «Луцьк» був відремонтований, - військові про заяву Путіна
Сьогодні, 00:44
 0
Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю
Сьогодні, 00:09
 0
Медіа
відео
1/8