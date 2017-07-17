На Волині може з’явитись ще один фестиваль





Проект із проведення театралізованого фестивалю «Данилове весілля», який написав Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» спільно із відділом культури міськвиконкому потрапив до фіналу конкурсу «Малі міста – великі враження», - пише



Іще торік Міністерство культури України оголосило конкурс проектів, спрямований на підтримку місцевих ініціатив у сфері культури. Конкурс проектів приурочили до Року охорони культурної спадщини, яким оголошено 2018-й.



У рамках проекту, шляхом проведення відкритого конкурсу, буде відібрано шість об’єднаних територіальних громад або малих міст для впровадження пілотних культурних стартапів (ексклюзивних культурних подій), що пов’язані із культурною спадщиною, реалізація яких сприятиме подальшому культурно-економічному розвитку територій. При цьому пілотний культурний стартап не передбачає проведення реставраційних робіт.



Переможці конкурсу – учасники проекту отримають фінансову підтримку у розмірі не менш ніж 500 тисяч гривень для реалізації проекту, а також методичну допомогу в розробці ексклюзивної ідеї та концепції стартапу, у супроводі під час реалізації та маркетинговому супроводі проекту.



Протягом листопада минулого року надійшло 158 проектних заявок до Міністерства культури України. А 8-го грудня відбулось перше засідання експертної ради, під час якого були погоджені критерії оцінки проектів, затверджено змінений порядок відбору з урахуванням великої кількості учасників, та остаточно визначено кількість проектів, які будуть допущені до фінального захисту.



Враховуючи, що 10 проектів отримали однакову кількість балів, експертами прийнято рішення про запрошення 20 проектів для захисту у фіналі. Усі вони будуть запрошені на співбесіду в середині січня цього року до Міністерства культури України.

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