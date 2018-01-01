Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 січня
11 січень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Іваничівський район
1.10:00-17:00
частково с.Риковичі,
частково с.Ст.Порицьк
2.9:00-15:00
смт Іваничі вул.Незалежності 24,25,26, вул.Дружби 17 частково
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:00
м.К-Каширський, вул.Фестивальна, вул.40 років Перемоги, пров. Шевченка.
2.09:30 – 17:00
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ФОП Чапюк О.В. торг.павільйон
2.09:00-17:00
Стоматолог, торговий павільйон, Куба, Козак, Олімп, Мастерок, Смак, ремонт взуття, міський клуб, ремпобуттехніка м.Нововолинськ
5-й мікрорайон, 1-10
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева
2.9:00-17:00
с.Доросині млин, станція зв’язку,
с.Доросині вул.Миру.
3.9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Турійський район
1.09:00-17:00
с.Дуліби
2.10:00-17:00
ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква
с.Городилець
3.09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
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Іваничівський район
1.10:00-17:00
частково с.Риковичі,
частково с.Ст.Порицьк
2.9:00-15:00
смт Іваничі вул.Незалежності 24,25,26, вул.Дружби 17 частково
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:00
м.К-Каширський, вул.Фестивальна, вул.40 років Перемоги, пров. Шевченка.
2.09:30 – 17:00
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ФОП Чапюк О.В. торг.павільйон
2.09:00-17:00
Стоматолог, торговий павільйон, Куба, Козак, Олімп, Мастерок, Смак, ремонт взуття, міський клуб, ремпобуттехніка м.Нововолинськ
5-й мікрорайон, 1-10
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева
2.9:00-17:00
с.Доросині млин, станція зв’язку,
с.Доросині вул.Миру.
3.9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Турійський район
1.09:00-17:00
с.Дуліби
2.10:00-17:00
ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква
с.Городилець
3.09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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