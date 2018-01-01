Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 січня





Іваничівський район



1.10:00-17:00

частково с.Риковичі,

частково с.Ст.Порицьк

2.9:00-15:00

смт Іваничі вул.Незалежності 24,25,26, вул.Дружби 17 частково



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 16:00

м.К-Каширський, вул.Фестивальна, вул.40 років Перемоги, пров. Шевченка.

2.09:30 – 17:00

Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна





місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

ФОП Чапюк О.В. торг.павільйон

2.09:00-17:00

Стоматолог, торговий павільйон, Куба, Козак, Олімп, Мастерок, Смак, ремонт взуття, міський клуб, ремпобуттехніка м.Нововолинськ

5-й мікрорайон, 1-10



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева

2.9:00-17:00

с.Доросині млин, станція зв’язку,

с.Доросині вул.Миру.



3.9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова





Турійський район



1.09:00-17:00

с.Дуліби

2.10:00-17:00

ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква

с.Городилець

3.09:00-17:00

ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.10:00-17:00частково с.Риковичі,частково с.Ст.Порицьк2.9:00-15:00смт Іваничі вул.Незалежності 24,25,26, вул.Дружби 17 частково1.09:30 – 16:00м.К-Каширський, вул.Фестивальна, вул.40 років Перемоги, пров. Шевченка.2.09:30 – 17:00Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна1.09:00-17:00ФОП Чапюк О.В. торг.павільйон2.09:00-17:00Стоматолог, торговий павільйон, Куба, Козак, Олімп, Мастерок, Смак, ремонт взуття, міський клуб, ремпобуттехніка м.Нововолинськ5-й мікрорайон, 1-101.9:00-17:00м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева2.9:00-17:00с.Доросині млин, станція зв’язку,с.Доросині вул.Миру.3.9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1.09:00-17:00с.Дуліби2.10:00-17:00ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церквас.Городилець3.09:00-17:00ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва

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