Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 січня





В Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і східний, 2-6 м/с.



До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.В Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і східний, 2-6 м/с.До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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