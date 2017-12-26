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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і східний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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