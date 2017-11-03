У поліції спростували новину про «смерть лучанки після допиту»

Волинські поліцейські спростовують інформацію, яку оприлюднили працівники телеканалу «Аверс», про те, що лучанка померла після допиту слідчих.У прес-службі ГУНП у Волинській області зазначають, що у смерті 32-річної жительки Луцька немає ознак кримінального правопорушення«В ефірі одного із місцевих телеканалів було оприлюднено інформацію, що наче після допиту в поліції в жовтні минулого року померла 32-річна жителька Луцька. Повідомляємо, що вказані відомості не відповідають дійсності. Смерть жінки настала 17 жовтня й не пов’язана із допитом у поліції 13 жовтня в якості свідка кримінального правопорушення. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи жінка померла внаслідок гострої серцево-судинної недостатності та кардіосклерозу», - йдеться у повідомленні.13 жовтня минулого року, в рамках проведення оперативних заходів співробітники волинської поліції затримали групу з трьох осіб, які займались виготовленням і збутом психотропної речовини амфетамін.Наступного дня слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. До поліції ввечері 13 жовтня в якості свідка скоєння кримінального правопорушення була запрошена 32-річна жителька Луцька.Вона на момент затримання групи правопорушників перебувала разом із ними в одному з автомобілів. Після проведення необхідних слідчих дій громадянка залишила приміщення поліції. Жодних протиправних дій щодо вказаної особи та підозрюваних правоохоронці не вчиняли. Громадянка також не мала жодних претензій до поліцейських про що власноруч зробила відповідний запис у журналі головного управління Національної поліції.Повідомлення про смерть лучанки надійшло в поліцію вранці 17 жовтня від фельдшера швидкої медичної допомоги. Жінка померла за місцем проживання під час надання їй невідкладної медичної допомоги. Під час огляду на тілі померлої не виявили жодних тілесних ушкоджень, чи будь-яких слідів які б вказували на насильницьку смерть.За фактом смерті Луцький відділ поліції провів досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою відміткою «природна смерть») Кримінального кодексу України. Згідно з висновком судово-медичної експертизи безпосередньою причиною смерті стали гостра серцево-судинна недостатність і кардіосклероз. З огляду на відсутність події кримінального правопорушення відповідно до чинного законодавства кримінальне провадження закрито.