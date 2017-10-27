Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
11 січень, 20:40
Поблизу Луцька сталася аварія, під час якої загинули люди.
Про це в Facebook пише Олена Бардовська.
Згідно її повідомлення трагедія сталася в селі Рованці Луцького району. Вона повідомила, що зіткнулися автобус та легковик. Загинули двоє чоловіків: водій та пасажир легковика.
Згодом в коментарях додали, що автобус був рейсовий. Легковик ймовірно був на літній гумі.
На місці події працює поліція, медики та рятувальники.
Видання Волинь24 опублікувало світлини з місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в Facebook пише Олена Бардовська.
Згідно її повідомлення трагедія сталася в селі Рованці Луцького району. Вона повідомила, що зіткнулися автобус та легковик. Загинули двоє чоловіків: водій та пасажир легковика.
Згодом в коментарях додали, що автобус був рейсовий. Легковик ймовірно був на літній гумі.
На місці події працює поліція, медики та рятувальники.
Видання Волинь24 опублікувало світлини з місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
11 січень, 21:51
Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця
11 січень, 20:52
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
11 січень, 20:40
Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру
11 січень, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 січня
11 січень, 20:00