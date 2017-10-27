Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО





Про це в Facebook пише Олена Бардовська.



Згідно її повідомлення трагедія сталася в селі Рованці Луцького району. Вона повідомила, що зіткнулися автобус та легковик. Загинули двоє чоловіків: водій та пасажир легковика.



Згодом в коментарях додали, що автобус був рейсовий. Легковик ймовірно був на літній гумі.



На місці події працює поліція, медики та рятувальники.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька сталася аварія, під час якої загинули люди.Про це в Facebook пише Олена Бардовська.Згідно її повідомлення трагедія сталася в селі Рованці Луцького району. Вона повідомила, що зіткнулися автобус та легковик. Загинули двоє чоловіків: водій та пасажир легковика.Згодом в коментарях додали, що автобус був рейсовий. Легковик ймовірно був на літній гумі.На місці події працює поліція, медики та рятувальники.Видання Волинь24 опублікувало світлини з місця події.

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