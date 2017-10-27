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Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО

Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Поблизу Луцька сталася аварія, під час якої загинули люди.

Про це в Facebook пише Олена Бардовська.

Згідно її повідомлення трагедія сталася в селі Рованці Луцького району. Вона повідомила, що зіткнулися автобус та легковик. Загинули двоє чоловіків: водій та пасажир легковика.

Згодом в коментарях додали, що автобус був рейсовий. Легковик ймовірно був на літній гумі.

На місці події працює поліція, медики та рятувальники.

Видання Волинь24 опублікувало світлини з місця події.

Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО


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Теги: смерть, ДТП, Луцьк, аварія
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