П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
11 січень, 21:51
У Нововолинську поблизу перехрестя вулиці Автобусної та проспекту Дружби сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася 11 січня приблизно о 15:30, - інформує Буг.
Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бусом Fiat.
За словами очевидців, водій ВАЗ був у нетверезому стані.
В результаті аварії постраждалих немає.
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Аварія трапилася 11 січня приблизно о 15:30, - інформує Буг.
Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бусом Fiat.
За словами очевидців, водій ВАЗ був у нетверезому стані.
В результаті аварії постраждалих немає.
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