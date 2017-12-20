П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську





Аварія трапилася 11 січня приблизно о 15:30, - інформує



Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бусом Fiat.



За словами очевидців, водій ВАЗ був у нетверезому стані.



В результаті аварії постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поблизу перехрестя вулиці Автобусної та проспекту Дружби сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилася 11 січня приблизно о 15:30, - інформує Буг Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бусом Fiat.За словами очевидців, водій ВАЗ був у нетверезому стані.В результаті аварії постраждалих немає.

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