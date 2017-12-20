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П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську

П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
У Нововолинську поблизу перехрестя вулиці Автобусної та проспекту Дружби сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася 11 січня приблизно о 15:30, - інформує Буг.

Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бусом Fiat.

За словами очевидців, водій ВАЗ був у нетверезому стані.

В результаті аварії постраждалих немає.

П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську

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Теги: ДТП, Волинь
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