Стали відомі подробиці жахливої аварії поблизу Луцька
11 січень, 21:59
Автівка BMW, яка зіткнулася з автобусом поблизу Луцька, була на літній резині.
Про це пишуть Волинські новини.
За словами водія рейсового автобуса, водій іномарки рухався зі значним перевищенням швидкості. На щастя, автобус не перебував на маршруті і, на момент аварії, був без пасажирів.
Удар іномарки був дуже великої сили - у BMW знесло всю передню частину, моторний відсік та пасажирську частину, - каже водій рейсового автобуса, який отримав незначні ушкодження.
Автобус зазнав також сильних механічних пошкоджень. Розбите лобове скло з боку водія - від удару керманич вдарився головою.
Водій автобуса, каже, рухався своєю смугою. BMW вийшло на обгін і його боком занесло на зустрічну. Загинуло двоє молодих людей. Один помер відразу на місці аварії, другий - у кареті швидкої допомоги.
Окрім того, у легковому авто був третій пасажир, який їхав на задньому сидінні. Він, на щастя, не постраждав.
Наразі з місця ДТП евакуйовують транспортні засоби.
За станом на 21.15 правоохоронці закінчили оформляти ДТП, але патрульні регулюють рух транспорту, оскільки утворився затор.
Окрім того, автомобіль BMW був на літній резині.
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Про це пишуть Волинські новини.
За словами водія рейсового автобуса, водій іномарки рухався зі значним перевищенням швидкості. На щастя, автобус не перебував на маршруті і, на момент аварії, був без пасажирів.
Удар іномарки був дуже великої сили - у BMW знесло всю передню частину, моторний відсік та пасажирську частину, - каже водій рейсового автобуса, який отримав незначні ушкодження.
Автобус зазнав також сильних механічних пошкоджень. Розбите лобове скло з боку водія - від удару керманич вдарився головою.
Водій автобуса, каже, рухався своєю смугою. BMW вийшло на обгін і його боком занесло на зустрічну. Загинуло двоє молодих людей. Один помер відразу на місці аварії, другий - у кареті швидкої допомоги.
Окрім того, у легковому авто був третій пасажир, який їхав на задньому сидінні. Він, на щастя, не постраждав.
Наразі з місця ДТП евакуйовують транспортні засоби.
За станом на 21.15 правоохоронці закінчили оформляти ДТП, але патрульні регулюють рух транспорту, оскільки утворився затор.
Окрім того, автомобіль BMW був на літній резині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 6
Мінус два довбойоби.
Уявляю коментарі якби БМВ було на бляхах. А так язикі у всіх в дупах, бо українська реєстрація. Погоджуюсь з коментарем Перехожого, "мінус два довб...би"
Ох,Андрюша,що ти наробив,земля тобі пухом.
Кукурікніть хтось про реєстрацію) а «бляхи» вже давно перезулись!)
До чого тут літня гума?! Швидкість була захмарна, враховуючи пошкодження авто. Просто водій був без мозку! От і вся причина.
Населений пункт, темна пора доби, мокрий сніг, літні шини, так перевищувати швидкість, обгін в повороті, попереду пішохідний перехід, це повна неадекватність, таки BMW діагноз, водій понтанувся перед пасажирами, яка ціна цього безглуздя :( ,біда рідним та співчуття. R.I.P. загиблим.
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