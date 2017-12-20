Стали відомі подробиці жахливої аварії поблизу Луцька

зіткнулася з автобусом поблизу Луцька, була на літній резині.



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За словами водія рейсового автобуса, водій іномарки рухався зі значним перевищенням швидкості. На щастя, автобус не перебував на маршруті і, на момент аварії, був без пасажирів.



Удар іномарки був дуже великої сили - у BMW знесло всю передню частину, моторний відсік та пасажирську частину, - каже водій рейсового автобуса, який отримав незначні ушкодження.



Автобус зазнав також сильних механічних пошкоджень. Розбите лобове скло з боку водія - від удару керманич вдарився головою.



Водій автобуса, каже, рухався своєю смугою. BMW вийшло на обгін і його боком занесло на зустрічну. Загинуло двоє молодих людей. Один помер відразу на місці аварії, другий - у кареті швидкої допомоги.



Окрім того, у легковому авто був третій пасажир, який їхав на задньому сидінні. Він, на щастя, не постраждав.



Наразі з місця ДТП евакуйовують транспортні засоби.

За станом на 21.15 правоохоронці закінчили оформляти ДТП, але патрульні регулюють рух транспорту, оскільки утворився затор.



Окрім того, автомобіль BMW був на літній резині.







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