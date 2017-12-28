У «Волині» - новачок з досвідом Ліги чемпіонів
11 січень, 22:12
«Волинь» сьогодні, 11 січня, підписала чергового новачка у нинішнє міжсезоння. Ним став півзахисник Андрій Яковлєв.
Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Андрій Яковлєв – уродженець Харкова. Починав кар’єру футболіста у системі донецького «Шахтаря» та має великий досвід виступів за кордоном, адже грав у Латвії, Узбекистані, Словаччині, Білорусі, Росії, Молдові та Казахстані. Останнім клубом Яковлєва був грецький «Нікі Волос».
Слід відзначити, що 2014 року новачок «Волині» ставав чемпіоном Білорусі у складі «БАТЕ» та пограв з командою з Борисова у Лізі Чемпіонів. А у 2016-му ставав володарем Кубка Молдови у складі клубу «Зоря» (Бєльці).
Андрій Яковлєв може зіграти крайнього півзахисника на обох флангах. «Мені уже подобається, що тут у команді збирається серйозний склад та ставлять серйозні завдання, які ми будемо виконувати», - поділився новачок «Волині» першими враженнями після підписання контракту.
Зауважимо, що досвдічений півзахисник став уже дванадцятим новачком «Волині» протягом зимового міжсезоння. Раніше до клубу приєдналися Владислав Кравченко, Роман Світличний, Вадим Страшкевич, Олександр Воробей, Рудольф Сухомлинов, Валерій Болденков, Олексій Клак, Олександр Климець, Дмитро Скоблов та Олександр Сафонов, а у новому році повернувся до рідної команди Олег Герасимюк.
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Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Андрій Яковлєв – уродженець Харкова. Починав кар’єру футболіста у системі донецького «Шахтаря» та має великий досвід виступів за кордоном, адже грав у Латвії, Узбекистані, Словаччині, Білорусі, Росії, Молдові та Казахстані. Останнім клубом Яковлєва був грецький «Нікі Волос».
Слід відзначити, що 2014 року новачок «Волині» ставав чемпіоном Білорусі у складі «БАТЕ» та пограв з командою з Борисова у Лізі Чемпіонів. А у 2016-му ставав володарем Кубка Молдови у складі клубу «Зоря» (Бєльці).
Андрій Яковлєв може зіграти крайнього півзахисника на обох флангах. «Мені уже подобається, що тут у команді збирається серйозний склад та ставлять серйозні завдання, які ми будемо виконувати», - поділився новачок «Волині» першими враженнями після підписання контракту.
Зауважимо, що досвдічений півзахисник став уже дванадцятим новачком «Волині» протягом зимового міжсезоння. Раніше до клубу приєдналися Владислав Кравченко, Роман Світличний, Вадим Страшкевич, Олександр Воробей, Рудольф Сухомлинов, Валерій Болденков, Олексій Клак, Олександр Климець, Дмитро Скоблов та Олександр Сафонов, а у новому році повернувся до рідної команди Олег Герасимюк.
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Коментарі 1
"Волинь" що, до ветеранської ліги заявляється? Дядькові за 40 десь, і ваги зайвої пуда півтора...
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