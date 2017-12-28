У «Волині» - новачок з досвідом Ліги чемпіонів

«Волинь» сьогодні, 11 січня, підписала чергового новачка у нинішнє міжсезоння. Ним став півзахисникПро це повідомляє прес-служба луцького ФК.Андрій Яковлєв – уродженець Харкова. Починав кар’єру футболіста у системі донецького «Шахтаря» та має великий досвід виступів за кордоном, адже грав у Латвії, Узбекистані, Словаччині, Білорусі, Росії, Молдові та Казахстані. Останнім клубом Яковлєва був грецький «Нікі Волос».Слід відзначити, що 2014 року новачок «Волині» ставав чемпіоном Білорусі у складі «БАТЕ» та пограв з командою з Борисова у Лізі Чемпіонів. А у 2016-му ставав володарем Кубка Молдови у складі клубу «Зоря» (Бєльці).Андрій Яковлєв може зіграти крайнього півзахисника на обох флангах. «Мені уже подобається, що тут у команді збирається серйозний склад та ставлять серйозні завдання, які ми будемо виконувати», - поділився новачок «Волині» першими враженнями після підписання контракту.Зауважимо, що досвдічений півзахисник став уже дванадцятим новачком «Волині» протягом зимового міжсезоння. Раніше до клубу приєдналисята, а у новому році повернувся до рідної команди