Атовці купують квартири в Луцьку на умовах співфінансування





Про це повідомляє ВРД НСТУ.



«За службу Вітчизні- квартира. 2017 року 25 учасників АТО, що мешкають у Луцьку, купили власне житло на умовах співфінансування», - йдеться у повідомленні.



Серед перших щасливчиків, які мають свій куточок, – сім’я Віталія Денисовця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На умовах співфінансування уже 25 учасників АТО придбали квартири в Луцьку.Про це повідомляє ВРД НСТУ.«За службу Вітчизні- квартира. 2017 року 25 учасників АТО, що мешкають у Луцьку, купили власне житло», - йдеться у повідомленні.Серед перших щасливчиків, які мають свій куточок, – сім’я

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