Атовці купують квартири в Луцьку на умовах співфінансування
11 січень, 22:43
На умовах співфінансування уже 25 учасників АТО придбали квартири в Луцьку.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
«За службу Вітчизні- квартира. 2017 року 25 учасників АТО, що мешкають у Луцьку, купили власне житло на умовах співфінансування», - йдеться у повідомленні.
Серед перших щасливчиків, які мають свій куточок, – сім’я Віталія Денисовця.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
«За службу Вітчизні- квартира. 2017 року 25 учасників АТО, що мешкають у Луцьку, купили власне житло на умовах співфінансування», - йдеться у повідомленні.
Серед перших щасливчиків, які мають свій куточок, – сім’я Віталія Денисовця.
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