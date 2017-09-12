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Атовці купують квартири в Луцьку на умовах співфінансування

Атовці купують квартири в Луцьку на умовах співфінансування
На умовах співфінансування уже 25 учасників АТО придбали квартири в Луцьку.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

«За службу Вітчизні- квартира. 2017 року 25 учасників АТО, що мешкають у Луцьку, купили власне житло на умовах співфінансування», - йдеться у повідомленні.

Серед перших щасливчиків, які мають свій куточок, – сім’я Віталія Денисовця.



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Теги: квартира, АТО
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