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У місті на Волині колядувати по хатах ходить церковний хор

У місті на Волині колядувати по хатах ходить церковний хор
Хористи зі Свято-Миколаївської церкви, що у Ківерцях, вже четвертий день поспіль дарують людям святковий настрій.

Про це пише Район. Ківерці.

Вони ходять від хати до хати та своїми колядками прославляють Христове Різдво. Їх щирий та чистий спів не лишає поза увагою нікого.

У складі колядників є і чоловіки, й жінки. Дорослі та найменші хористи щодня проходять десятки кілометрів, не шкодуючи ніг. Усе заради того, щоб принести свято в ківерцівські родини.





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Теги: Різдво
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