Корвет «Луцьк» був відремонтований, - військові про заяву Путіна

Володимира Путіна щодо української військової техніки в Криму.



Таку заяву зробив командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко, - пише



За його словами, на період анексії Криму з 8 бойових кораблів не був на ходу тільки великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», бо тоді була потреба в ремонті головних двигунів. Крім цього, корвет «Луцьк» перебував на ремонті, «але був, практично, відремонтований».



«Корвети «Тернопіль», «Придніпров'я», «Хмельницький» на ходу, два тральщики «Черкаси» та «Чернігів» на ходу... Підводний човен на 70% був відремонтований, була потреба в заміні клапанів», - сказав він.



Воронченко уточнив, що в Криму залишилося техніки на 2 батальйони БМП і 2 батальйони БТРів.



«Вони, практично, були готові, відсотків на 15-20 підлягали ремонту», - зазначив він.



Нагадаємо, що Росія готова повернути Україні військову техніку з Криму. У той же час, Володимир Путін заявив, що вся українська бойова техніка перебуває в жалюгідному стані.



Президент РФ також заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ВМС відповіли на заяву президента Росіїщодо української військової техніки в Криму.Таку заяву зробив командувач військово-морськими силами, - пише Українська правда з посиланням на 112 Україна.За його словами, на період анексії Криму з 8 бойових кораблів не був на ходу тільки великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», бо тоді була потреба в ремонті головних двигунів. Крім цього, корвет «Луцьк» перебував на ремонті, «але був, практично, відремонтований».«Корвети «Тернопіль», «Придніпров'я», «Хмельницький» на ходу, два тральщики «Черкаси» та «Чернігів» на ходу... Підводний човен на 70% був відремонтований, була потреба в заміні клапанів», - сказав він.Воронченко уточнив, що в Криму залишилося техніки на 2 батальйони БМП і 2 батальйони БТРів.«Вони, практично, були готові, відсотків на 15-20 підлягали ремонту», - зазначив він.Нагадаємо, що Росія готова повернути Україні військову техніку з Криму. У той же час, Володимир Путін заявив, що вся українська бойова техніка перебуває в жалюгідному стані.Президент РФ також заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту.

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