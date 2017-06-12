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Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона

Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона
Значний фінансовий ресурс отримала Волинь у минулому році на реалізацію інвестиційних проектів.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

За словами виконувача обов’язків начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Станіслава Наумчика, для реалізації 22-х інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку область отримала майже 149 мільйонів гривень. Однак, не встигли освоїти 10,5 мільйона, з яких 2,1 мільйона повернулися до Державного бюджету.

Зокрема по таких об’єктах, як Залісці (183 тисячі гривень), Вербка (600 тисяч гривень), Рожище (1 мільйон гривень), Седлище (3,5 тисячі гривень).

«Продовжуємо працювати по об’єктах, що залишилися і де є фінансування. Тобто Горохівська школа, Іваничівська лікарня, спортивні майданчики в Рожищах тощо. А також контактуємо із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо перспектив на 2018 рік», – зазначив голова ОДА Володимир Гунчик.



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Теги: бюджет, Волинь
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