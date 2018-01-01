вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю

Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю
Муніципали повернули на подвір’я лучанина сміття, яке той полишив просто посеред вулиці.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

«Лише 4 січня ми писали про вельми культурного та інтелігентного лучанина, який проживає по вулиці Клима Савури, 49 та залишає сміття обабіч дороги, як сьогодні він знову повторив цю свою огидну звичку. Тактика проста: він виносить сміття і миттєво тікає до хати», - стверджують у департаменті.

Втім, як і минулого разу, так і тепер, його зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Тільки цього разумуніципали діяли рішучіше і повернули безкультурному лучанину пакети зі сміттям на подвір’я

Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю
Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона
Сьогодні, 01:45
Корвет «Луцьк» був відремонтований, - військові про заяву Путіна
Сьогодні, 00:44
Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю
Сьогодні, 00:09
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині колядувати по хатах ходить церковний хор
11 січень, 23:10
Схожі новини
Власник ділянки-сміттєзвалища переховується від муніципалів Власник ділянки-сміттєзвалища переховується від муніципалів
10 січень, 21:33
Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції
10 січень, 10:51
Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів
05 січень, 19:50
Луцький двір перетворився на сміттєзвалище Луцький двір перетворився на сміттєзвалище
05 січень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
11 січень, 14:19
 2
Львів – за крок від сміттєвого хаосу
Сьогодні, 03:20
 0
Волинь повернула до держбюджету 2,1 мільйона
Сьогодні, 01:45
 0
Корвет «Луцьк» був відремонтований, - військові про заяву Путіна
Сьогодні, 00:44
 0
Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю
Сьогодні, 00:09
 0
Медіа
відео
1/8