Лучанину повернули на подвір’я сміття, яке він викинув на вулицю

Муніципали повернули на подвір’я лучанина сміття, яке той полишив просто посеред вулиці.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.«Лише 4 січня ми писали про вельми культурного та інтелігентного лучанина, який проживає по вулиці Клима Савури, 49 та залишає сміття обабіч дороги, як сьогодні він знову повторив цю свою огидну звичку. Тактика проста: він виносить сміття і миттєво тікає до хати», - стверджують у департаменті.Втім, як і минулого разу, так і тепер, його зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Тільки цього разумуніципали діяли рішучіше і повернули безкультурному лучанину пакети зі сміттям на подвір’я