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Львів – за крок від сміттєвого хаосу

Львів – за крок від сміттєвого хаосу
Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові залишається на етапі планів, тож місто невдовзі може залишитися сам-на-сам із відходами.

Про це повідомляють Факти ICTV.

У Львові уже не смердить відходами, але й запах обіцянок не зник. У спорудженні сміттєпереробного заводу міські можновладці не просунулися ані на крок. Майже рік не могли обрати ділянку для будівництва. Навесні у мерії вирішили: комплекс зведуть на території ТЕЦ-2. Утім, проти виступили мешканці. І наприкінці 2017 року, на сесії чиновники затвердили нову ділянку.

Під завод виділяють 7 га. Як його будувати, місту радить французька компанія Egis. 25 мільйонів євро інвестує ЄБРР, ще 10 мільйонів євро надасть Європейський екологічний фонд. Утім, поки що усе на рівні планів – проекту підприємства на папері досі немає.

Чиновники переконують: він буде екологічно безпечним. Зведуть його протягом двох років. Це найоптимістичніший прогноз. Чому перший камінь не заклали раніше, хоча б рік тому? Міський голова Львова Андрій Садовий вкотре скаржиться на блокування із боку держави. Окрім того, у 2018 році завершується дія сміттєвого меморандуму. І поки будуватимуть завод, залишається відкритим питання: хто та куди вивозитиме сміття.

Якщо ситуація буде критичною, обласна влада обіцяє руку допомоги. Крім того, міський непотріб у перспективі можна буде транспортувати і на переробні заводи Львівщини.



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Теги: сміття
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