Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*

Безготівкові розрахунки користуються все більшою популярністю серед українців.Протягом 2017 року тільки у Волинській області клієнти ПриватБанку оплатили карткою товарів і послуг майже на два мільярди гривень.На сьогодні практично у кожному торговельному закладі є можливість розрахуватися банківською карткою. Це зручніше, швидше та гігієнічніше, ніж використання готівки. Клієнти ПриватБанку оцінили переваги “кешлесу”, про що свідчать і цифри: протягом 2017 року волиняни через мережу торговельних терміналів ПриватБанку оплатили товарів та послуг на 1,9 мільярда гривень.До слова, у Волинській області діє понад 3400 POS-терміналів ПриватБанку. Загалом на території України функціонує мережа із більш ніж 140 тисяч терміналів.Нагадаємо, що у серпні українці встановили кешлес-рекорд - за місяць оплатили карткою товарів та послуг на 10 мільярдів гривень.