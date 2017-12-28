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Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*

Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*
Безготівкові розрахунки користуються все більшою популярністю серед українців.

Протягом 2017 року тільки у Волинській області клієнти ПриватБанку оплатили карткою товарів і послуг майже на два мільярди гривень.

На сьогодні практично у кожному торговельному закладі є можливість розрахуватися банківською карткою. Це зручніше, швидше та гігієнічніше, ніж використання готівки. Клієнти ПриватБанку оцінили переваги “кешлесу”, про що свідчать і цифри: протягом 2017 року волиняни через мережу торговельних терміналів ПриватБанку оплатили товарів та послуг на 1,9 мільярда гривень.

До слова, у Волинській області діє понад 3400 POS-терміналів ПриватБанку. Загалом на території України функціонує мережа із більш ніж 140 тисяч терміналів.

Нагадаємо, що у серпні українці встановили кешлес-рекорд - за місяць оплатили карткою товарів та послуг на 10 мільярдів гривень.


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Теги: ПриватБанк, термінал, кошти, реклама
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