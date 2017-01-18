Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості





Про це розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних, - пише



Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку



Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації з закритою черепно-мозковою травмою. Зі слів медика, школярці стало краще.



«На сьогоднішній день відстежується позитивна динаміка. Дитина переведена з реанімації до відділення. Дівчинка прийшла до тями і йде на покращення», - пояснив Ігор Дородних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-річна дівчина, яку 8 січня у Луцьку збив невідомий водій, прийшла до тями.Про це розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних, - пише Волинь24 Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку водій на "бляхах" наїхав на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації з закритою черепно-мозковою травмою. Зі слів медика, школярці стало краще.«На сьогоднішній день відстежується позитивна динаміка. Дитина переведена з реанімації до відділення. Дівчинка прийшла до тями і йде на покращення», - пояснив Ігор Дородних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію