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Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості

Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості
17-річна дівчина, яку 8 січня у Луцьку збив невідомий водій, прийшла до тями.

Про це розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних, - пише Волинь24.

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку водій на "бляхах" наїхав на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації з закритою черепно-мозковою травмою. Зі слів медика, школярці стало краще.

«На сьогоднішній день відстежується позитивна динаміка. Дитина переведена з реанімації до відділення. Дівчинка прийшла до тями і йде на покращення», - пояснив Ігор Дородних.

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Теги: аварія, авто, дівчина
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