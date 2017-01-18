Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості
Сьогодні, 14:13
17-річна дівчина, яку 8 січня у Луцьку збив невідомий водій, прийшла до тями.
Про це розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку водій на "бляхах" наїхав на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації з закритою черепно-мозковою травмою. Зі слів медика, школярці стало краще.
«На сьогоднішній день відстежується позитивна динаміка. Дитина переведена з реанімації до відділення. Дівчинка прийшла до тями і йде на покращення», - пояснив Ігор Дородних.
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Про це розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку водій на "бляхах" наїхав на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації з закритою черепно-мозковою травмою. Зі слів медика, школярці стало краще.
«На сьогоднішній день відстежується позитивна динаміка. Дитина переведена з реанімації до відділення. Дівчинка прийшла до тями і йде на покращення», - пояснив Ігор Дородних.
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