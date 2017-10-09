Комфорт для учнів: волинські школи отримали 15 новеньких автобусів

У рамках створення умов для забезпечення рівного доступу для якісної освіти, для низки волинських шкіл передали 15 автобусів.Урочиста передача транспорту відбулася 12 січня.15 новеньких, великих та комфортних автобусів «Богдан» вишикували на Київському майдані. Поруч зібралися освітяни з усієї Волині.Голова Волинської обласної держадміністраціїпригадав, як декілька років тому здіймали ґвалт навколо закриття малочисельних шкіл, де навчалося всього по кілька дітей. Однак, нині малеча відвідує школи із спорткомплексами та просторими класами.«Поряд із тим, ми не забули, що є питання, як добратися до опорної школи. Сьогодні ми бачимо, що це не просто слова, а конкретні кроки. Нехай ці шкільні автобуси продовжують служити нашим освітянам, успішно підвозять наших діток до нових, новозбудованих та тих, які ще будуть будуватися, сучасних шкіл», - сказав Гунчик.Найбільша кількість автобусів дісталася Ківерцівському району - 4. Справа у тому, що у 2014 році шкільні автобуси з району вирушили у зону АТО, де успішно виконали свою функцію та не повернулися. Відтак, для закладів освіти нині передали новенький транспорт, який оглянули директори шкіл, а водії навіть встигли проїхатися та запевнили, що це якісні та комфортні автобуси.Ще по 2 транспортні засоби для школярів врушать у Камінь-Каширський, Локачинський та Шацький райони.Горохівський район отримав 1 автобус, який відправлять у найуспішнішу за результатами ЗНО у 2017 році волинську школу - Берестечківську.«Наш район пройшов складний етап оптимізації шкільної мережі, яка була вкрай потрібна. Виникла потреба підвезення дітей саме до великих шкіл. Сьогодні такий автобус отримає Берестечківська школа, яка за підсумками ЗНО в 2017 році стала найкращою у Волинській області. І ці діти з оптимізованих маленьких сільських шкіл, в тому числі, показали такі високі результати», - зауважив завідувач відділу освіти, молоді і спорту Горохівської РДАОкрім того, ще по 1 шкільному автобусі дісталося Любешівському, Старовжівськському, Турійському та Луцькому районам. До слова, очільник Луцької РДАрозповів, що за 3 роки це вручення вже 6 шкільного автобуса, який підвозитиме дітей у районі.Після отримання ключів делегації пішли оглядати отримані автобуси, а водії заводили мотори, аби їхати на новому транспорті до шкіл, яким пощастило отримати такий гарний подарунок.До слова, минулоріч придбали 23 шкільні автобус на загальну суму 38 мільйонів гривень, із яких - з місцевого бюджету виділили 9,45 млн грн. Із них 14 автобусів придбали для районів, де у 2014 році транспорт забрали для укомплектування Збройних сил.