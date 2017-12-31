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У селі на Волині пограбували церкву

У селі на Волині пограбували церкву
У Горохівському районі напередодні Святвечора пограбували Свято-Миколаївський храм.

Про це повідомили місцеві жителі Охлопова, - пише Район.Горохів.

Як виявила поліція, крадієм виявився 30-річний мешканець села Княже Радехівського району.

Він заліз до храму через вікно, вкрав 500 гривень, а також хрест, який немає історичної цінності. Загалом завдав шкоди на суму 1500 гривень.

До слова Свято-Миколаївський храм є найстарішим на Волині і є історичною пам'яткою. Тут під час Берестечківської битви молився Богдан Хмельницький з своїми козаками.

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Теги: храм, грабіж
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