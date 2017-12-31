У селі на Волині пограбували церкву
Сьогодні, 12:22
У Горохівському районі напередодні Святвечора пограбували Свято-Миколаївський храм.
Про це повідомили місцеві жителі Охлопова, - пише Район.Горохів.
Як виявила поліція, крадієм виявився 30-річний мешканець села Княже Радехівського району.
Він заліз до храму через вікно, вкрав 500 гривень, а також хрест, який немає історичної цінності. Загалом завдав шкоди на суму 1500 гривень.
До слова Свято-Миколаївський храм є найстарішим на Волині і є історичною пам'яткою. Тут під час Берестечківської битви молився Богдан Хмельницький з своїми козаками.
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Про це повідомили місцеві жителі Охлопова, - пише Район.Горохів.
Як виявила поліція, крадієм виявився 30-річний мешканець села Княже Радехівського району.
Він заліз до храму через вікно, вкрав 500 гривень, а також хрест, який немає історичної цінності. Загалом завдав шкоди на суму 1500 гривень.
До слова Свято-Миколаївський храм є найстарішим на Волині і є історичною пам'яткою. Тут під час Берестечківської битви молився Богдан Хмельницький з своїми козаками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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