У селі на Волині пограбували церкву





Про це повідомили місцеві жителі Охлопова, - пише



Як виявила поліція, крадієм виявився 30-річний мешканець села Княже Радехівського району.



Він заліз до храму через вікно, вкрав 500 гривень, а також хрест, який немає історичної цінності. Загалом завдав шкоди на суму 1500 гривень.



До слова Свято-Миколаївський храм є найстарішим на Волині і є історичною пам'яткою. Тут під час Берестечківської битви молився Богдан Хмельницький з своїми козаками.

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