На Волині затримали трактор із сосною «без документів»
Сьогодні, 12:39
У Шацькому районі поліцейські затримали трактор із сумнівною деревиною.
Про це повідомляють у прес-службі волинських правоохоронців.
Так, учора, 11 січня, на автодорозі поблизу села Самійличі Шацького району співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили трактор без номерних знаків, який перевозив деревину. Трактор «МТЗ-80» затримали в обідню пору. Він перевозив колоди сосен без належних на це документів.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Любомльського району. До слова, реєстраційних документів на засіб пересування яким він керував у чоловіка при собі не було. Транспортий засіб і причіп з деревиною затримали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у прес-службі волинських правоохоронців.
Так, учора, 11 січня, на автодорозі поблизу села Самійличі Шацького району співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили трактор без номерних знаків, який перевозив деревину. Трактор «МТЗ-80» затримали в обідню пору. Він перевозив колоди сосен без належних на це документів.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Любомльського району. До слова, реєстраційних документів на засіб пересування яким він керував у чоловіка при собі не було. Транспортий засіб і причіп з деревиною затримали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У школі на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 12:46
Масові заворушення у Тунісі: заарештовані майже 800 осіб
Сьогодні, 12:43
На Волині затримали трактор із сосною «без документів»
Сьогодні, 12:39
У селі на Волині пограбували церкву
Сьогодні, 12:22