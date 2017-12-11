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На Волині затримали трактор із сосною «без документів»

На Волині затримали трактор із сосною «без документів»
У Шацькому районі поліцейські затримали трактор із сумнівною деревиною.

Про це повідомляють у прес-службі волинських правоохоронців.

Так, учора, 11 січня, на автодорозі поблизу села Самійличі Шацького району співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили трактор без номерних знаків, який перевозив деревину. Трактор «МТЗ-80» затримали в обідню пору. Він перевозив колоди сосен без належних на це документів.

За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Любомльського району. До слова, реєстраційних документів на засіб пересування яким він керував у чоловіка при собі не було. Транспортий засіб і причіп з деревиною затримали.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України. Мова йде про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. Триває досудове розслідування.

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Теги: ліс, екологія
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