Масові заворушення у Тунісі: заарештовані майже 800 осіб





Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на МВС країни, - пише



Протестувальники закидають поліцейських камінням, петардами і пляшками із запалювальною сумішшю, а також підпалюють автомобілі та громлять вітрини магазинів. Для розгону натовпу правоохоронці застосовують сльозогінний газ.



Демонстранти вимагають від уряду відмовитися від бюджету 2018 року, який опозиційні групи називають несправедливим. Вони також виступають за більш високі соціальні виплати для малозабезпечених сімей. Крім того, в країні зросли ціни на низку товарів, що також викликало невдоволення громадян.



Нагадаємо, цього тижня в Тунісі почалися масові протести. Внаслідок протистояння загинув один протестувальник, п'ятеро поранені. Також постраждали майже 50 співробітників поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники поліції в Тунісі під час масових акцій протесту заарештували 780 осіб.Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на МВС країни, - пише Корреспондент Протестувальники закидають поліцейських камінням, петардами і пляшками із запалювальною сумішшю, а також підпалюють автомобілі та громлять вітрини магазинів. Для розгону натовпу правоохоронці застосовують сльозогінний газ.Демонстранти вимагають від уряду відмовитися від бюджету 2018 року, який опозиційні групи називають несправедливим. Вони також виступають за більш високі соціальні виплати для малозабезпечених сімей. Крім того, в країні зросли ціни на низку товарів, що також викликало невдоволення громадян.Нагадаємо, цього тижня в Тунісі почалися масові протести. Внаслідок протистояння загинув один протестувальник, п'ятеро поранені. Також постраждали майже 50 співробітників поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію