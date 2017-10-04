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У школі на Волині продовжили канікули

У школі на Волині продовжили канікули
Учні Володимир–Волинської спеціалізованої школи-інтернату відпочиватимуть на тиждень довше.

Про це повідомляє адміністрація школи на сайті навчального закладу, – пише БУГ.

«Адміністрація Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» повідомляє про перенесення початку ІІ семестру 2017-2018 н. р. з 15 січня на 22 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

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Теги: освіта, навчання
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