У школі на Волині продовжили канікули





Про це повідомляє адміністрація школи на сайті навчального закладу, – пише



«Адміністрація Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» повідомляє про перенесення початку ІІ семестру 2017-2018 н. р. з 15 січня на 22 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Володимир–Волинської спеціалізованої школи-інтернату відпочиватимуть на тиждень довше.Про це повідомляє адміністрація школи на сайті навчального закладу, – пише БУГ «Адміністрація Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» повідомляє про перенесення початку ІІ семестру 2017-2018 н. р. з 15 січня на 22 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

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