У школі на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 12:46
Учні Володимир–Волинської спеціалізованої школи-інтернату відпочиватимуть на тиждень довше.
Про це повідомляє адміністрація школи на сайті навчального закладу, – пише БУГ.
«Адміністрація Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» повідомляє про перенесення початку ІІ семестру 2017-2018 н. р. з 15 січня на 22 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє адміністрація школи на сайті навчального закладу, – пише БУГ.
«Адміністрація Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» повідомляє про перенесення початку ІІ семестру 2017-2018 н. р. з 15 січня на 22 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.
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