«Купуй квартиру - виграй кухню!» Акція від компанії «Інвестор»*





Кожен покупець, який придбає житло від Будівельної компанії у період з 15 грудня 2017 до 31 січня 2018 року, отримає можливість виграти кухню за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо», – повідомляють у відділі продажів компанії.



«Це ще одна наша спеціальна новорічна пропозиція, подарунок для наших клієнтів. Переможця акції визначатимемо на початку лютого 2018 року. Дату розіграшу повідомимо додатково», – розповіли у компанії.



Придбати квартири клієнти можуть у будь-якому житловому комплексі компанії – не важливо, чи це заміський будиночок типу «танхаус» з власною прибудинковою територією та індивідуальним гаражем в районі вулиці Дубнівської у ЖК «Сіріус», чи квартиру у найбільш інвестиційно привабливій на сьогодні у Луцьку забудові ЖК «Супернова», що розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, чи житло у спокійному передмісті у ЖК «Юпітер», чи безпечна, надійна та екологічна квартира у ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі.



Кожен покупець автоматично стає учасником розіграшу новенької кухні від партнера компанії ТОВ «Інтерремо» загальною вартістю до 50 тисяч гривень.



Зауважимо, ТОВ «Інтерремо» уже 25 років на ринку виготовлення корпусних меблів за індивідуальним замовленням: для кухні, спальні, дитячої та підросткової кімнати, передпокою, шаф-купе та гардеробної, кабінетів, офісних та інших меблів.



«У процесі виготовлення меблів застосовується професійне обладнання та устаткування, якісні розхідні та комплектуючі матеріали, а також надійна фурнітура», – розповів директор компанії Юрій Лісовой.



Детальну інформацію про акцію можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»: 096 030 20 10, вул. Коперника, 13В; вул. Цегельна, 28, м. Луцьк; просп. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь»; та у Ковелі за адресою вул. Глібова, 8Б.







Дизайн стильних кухонь від компанії «Інтерремо»:







Переможець зможе обрати будь-яку кухню на свій смак.



Нагадаємо, компанія «Інвестор» спільно з «Фокстротом» дарує кожному покупцеві нової квартири плазмовий телевізор та індивідуальну знижку на житло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назбирали грошей на власну квартиру, а вмеблювати поки її немає за що? Разом із БК «Інвестор» тепер це не проблема.Кожен покупець, який придбає житло від Будівельної компанії у період з 15 грудня 2017 до 31 січня 2018 року, отримає можливість виграти кухню за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо», – повідомляють у відділі продажів компанії.«Це ще одна наша спеціальна новорічна пропозиція, подарунок для наших клієнтів. Переможця акції визначатимемо на початку лютого 2018 року. Дату розіграшу повідомимо додатково», – розповіли у компанії.Придбати квартири клієнти можуть у будь-якому житловому комплексі компанії – не важливо, чи це заміський будиночок типу «танхаус» з власною прибудинковою територією та індивідуальним гаражем в районі вулиці Дубнівської у ЖК «Сіріус», чи квартиру у найбільш інвестиційно привабливій на сьогодні у Луцьку забудові ЖК «Супернова», що розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, чи житло у спокійному передмісті у ЖК «Юпітер», чи безпечна, надійна та екологічна квартира у ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі.Кожен покупець автоматично стає учасником розіграшу новенької кухні від партнера компанії ТОВ «Інтерремо» загальною вартістю до 50 тисяч гривень.Зауважимо, ТОВ «Інтерремо» уже 25 років на ринку виготовлення корпусних меблів за індивідуальним замовленням: для кухні, спальні, дитячої та підросткової кімнати, передпокою, шаф-купе та гардеробної, кабінетів, офісних та інших меблів.«У процесі виготовлення меблів застосовується професійне обладнання та устаткування, якісні розхідні та комплектуючі матеріали, а також надійна фурнітура», – розповів директор компанії Юрій Лісовой.Детальну інформацію про акцію можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»: 096 030 20 10, вул. Коперника, 13В; вул. Цегельна, 28, м. Луцьк; просп. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь»; та у Ковелі за адресою вул. Глібова, 8Б.Дизайн стильних кухонь від компанії «Інтерремо»:Переможець зможе обрати будь-яку кухню на свій смак.Нагадаємо, компанія «Інвестор» спільно з «Фокстротом» дарує кожному покупцеві нової квартири плазмовий телевізор та індивідуальну знижку на житло.

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