ЖК «Парковий квартал»: екскурсія будинком у Ковелі. ВІДЕО*





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У під’їздах «Паркового кварталу» - дизайнерський ремонт та якісне освітлення.



У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, ванні та у санвузлі.



Квартири у «Парковому кварталі» є різні: від одно- до п’ятикімнатних. Для вибагливих покупців будівельна компанія «Інвестор» пропонує дворівневі квартири, жити у яких – все одно що бути мешканцем приватного будинку.



Перше, на що варто звернути увагу, заходячи у квартиру, - це вхідні двері. Вони металеві, з МДФ-накладкою, свою вогнестійкість зберігають до 60 хв.



У квартирах завжди буде тепло, адже у кожній з них встановлені двоконтурні газові парапетні котли Bosch Gaz 6000. Радіатори опалення у «Парковому кварталі» - Тiberis, вони металеві із терморегуляторами. На усе – гарантія два роки.



Спокій у квартирах берегтимуть металопластикові вікна з п’ятикамерним профілем WDS та двокамерними склопакетами, гарантія на які – 5 років.



Біля будинків встановлять дитячий та спортивний майданчики, а територія «Паркового кварталу» буде вимощена бруківкою, огороджена, освітлена та озеленена.



Кожен мешканець цього житлового комплексу отримає одне паркомісце та підвальне приміщення площею 12 кв. м.



Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» дарує кожному, хто придбає житло в тому числі у ЖК «Парковий квартал» до 31 січня, телевізор та можливість виграти кухню, виготовлену за індивідуальними розмірами кухні у квартирі переможця акції.



Не зволікайте з придбанням власного житла!



Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Парковий квартал» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, які зводяться із червоної цегли та утеплюються пінополістирольними плитами та мінеральною ватою товщиною 120 мм.Про це інформує Перший У під’їздах «Паркового кварталу» - дизайнерський ремонт та якісне освітлення.У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, ванні та у санвузлі.Квартири у «Парковому кварталі» є різні: від одно- до п’ятикімнатних. Для вибагливих покупців будівельна компанія «Інвестор» пропонує дворівневі квартири, жити у яких – все одно що бути мешканцем приватного будинку.Перше, на що варто звернути увагу, заходячи у квартиру, - це вхідні двері. Вони металеві, з МДФ-накладкою, свою вогнестійкість зберігають до 60 хв.У квартирах завжди буде тепло, адже у кожній з них встановлені двоконтурні газові парапетні котли Bosch Gaz 6000. Радіатори опалення у «Парковому кварталі» - Тiberis, вони металеві із терморегуляторами. На усе – гарантія два роки.Спокій у квартирах берегтимуть металопластикові вікна з п’ятикамерним профілем WDS та двокамерними склопакетами, гарантія на які – 5 років.Біля будинків встановлять дитячий та спортивний майданчики, а територія «Паркового кварталу» буде вимощена бруківкою, огороджена, освітлена та озеленена.Кожен мешканець цього житлового комплексу отримає одне паркомісце та підвальне приміщення площею 12 кв. м.Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» дарує кожному, хто придбає житло в тому числі у ЖК «Парковий квартал» до 31 січня, телевізор та можливість виграти кухню, виготовлену за індивідуальними розмірами кухні у квартирі переможця акції.Телефонуйтеабо звертайтесь у відділ продажу за адресою:

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