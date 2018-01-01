У всьому винні бобри? Волиняни потерпають від паводків





У цих районах підтоплено 1200 гектарів сільськогосподарських угідь, частину житлових будинків і господарських споруд, - інформує



За останні кілька місяців у цих районах випала подвійна норма опадів. Це і спровокувало зимовий паводок від якого найбільше постраждали мешканці Ратнівського району, каже начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.



Причиною великої води він називає також шкоду від бобрів. Вони руйнують дамби, через які поступає вода до населених пунктів і на поля.



Зі слів начальника Ратнівського міжрайонного управління водного господарства Михайла Тимощука, за останні роки ці водні гризуни лише у Ратнівському районі пошкодили до десяти кілометрів дамб.

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