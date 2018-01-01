В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»

В одній з серій американського серіалу "Seal Team" події розгортаються на Волині."Тріумфальна хода України в Голівуді продовжується. Цього разу в серіалі про спецназ "Спецназ", який розповідає про американський спецназ", - пише в Facebook блогер Антон Ходза."В останній серії є українці та Україна. І якщо ви думаєте, що це про Донбас, то нє. Починається все на Волині, де українська банда знаходить 152-мм ядерні снаряди з часів Совка і везе їх до Варни продавати поганцям"."Ну а спецназ відправляють надерти сраку кримінальним елементам та забрати іграшки. І тут хз, чи це нам у плюс. Негатив у тому, що Україна показана як країна, де на старому складі на Волині може валятися ядерна зброя, яку банда може знайти, і везти на старих вантажівках через всю країну і через кордон. Україна - ядерна зброя - корупція - все про..ли"."З позитивних моментів - По-перше, мапа України з Кримом. По-друге, бандюки розмовляють дійсно українською мовою. Тут тобі і "Я не вбивця", і "Руки вгору!" тощо. Агент ЦРУ навіть українською бандюкив допитувати починає. Мабуть з діаспори хтось доклався".