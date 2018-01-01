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На Волині в руках дитини вибухнула петарда

На Волині в руках дитини вибухнула петарда
Волинянин важко травмувався внаслідок вибуху в руках петарди.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Бригада ЕМД здійснила перевезення із районного центру області важкотравмованого хлопчика. Травму він отримав внаслідок вибуху петарди», – йдеться в інформації від медиків.

Зі слів хлопчика,петарду ніби випадково знайшов посеред вулиці. Знайдений піротехнічний виріб з невідомих причин вибухнув у руках дитини і спричинив травму китиці.

Надавши необхідну екстрену медичну допомогу, бригада ЕМД терміново транспортувала пацієнта до спеціалізованого лікувального закладу м. Луцька.

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Теги: НП
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